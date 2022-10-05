田徑／標槍新希望！黃朝鴻擲破城市盃大會紀錄

國中就有「最強國中生」美譽的我國標槍小將黃朝鴻，今天在新北市城市盃田徑公開賽再度擲出超過70公尺成績，最後一擲獲得破大會紀錄的71公尺11，為「地主」留下金牌。

黃朝鴻去年以國中生之姿在青年盃擲出70公尺54的標槍佳績，接續全中運再進步到71公尺09成績，改寫全中運國男標槍改制為700公克後的大會紀錄；今年花蓮全中運，他國中最終戰再擲出73公尺52新猷，將自己保持的大會紀錄再推進。

升上三重高中的黃朝鴻，今天城市盃前3擲最佳是68公尺29，在參賽49名選手中已是最佳，最後一擲更突破70公尺，以71公尺11成績登頂，同時改寫城市盃大會紀錄。

國男標槍重量是700公克，高男標槍重量800公克，目前國內U18男子標槍800克全國紀錄是「黃金右臂」鄭兆村2010年全國田徑錦標賽擲出的78公尺69，頗有「接班」味道的黃朝鴻有機會挑戰前輩紀錄。