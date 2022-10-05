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影／自由車環台賽路線途經佛陀紀念館 感受宗教之美

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，其中路線還特別拉到高雄大樹佛陀紀念館，沿途還有穿著袈裟的上百名出家僧衆以及戰鼓迎接，讓選手們感受濃厚的人情味。記者劉學聖／攝影
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，其中路線還特別拉到高雄大樹佛陀紀念館，沿途還有穿著袈裟的上百名出家僧衆以及戰鼓迎接，讓選手們感受濃厚的人情味。記者劉學聖／攝影

2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，路線途經人口稠密的都市以及高雄山海河港的美景，其中路線還特別拉到高雄大樹佛陀紀念館，沿途還有穿著袈裟的上百名出家僧衆以及戰鼓迎接，讓選手們感受濃厚的人情味。

國際自由車環台公路大賽10月2日起一連舉行5天賽事，首日在台北進行城市繞圈，全程80公里，有利於衝刺型選手拿分，次日由桃園市政府出發，騎至角板山形象商圈，途經兩個登山點，第３站拉到浪漫台三線，橫跨新竹、苗栗及台中三縣市，第４站今日抵達高雄，從位在愛河畔的高市228公園出發。這次賽事一波三折，原本去年要辦但碰到疫情，延至今年仍因疫情一延再延，至今年10月才順利舉行，好事多磨。這次高雄規畫的路線，由愛河出發，經高雄港、鳳山、美濃、六龜、田寮、阿蓮再騎台一返回愛河，沿途上山下海，盡覽高雄的山海河港，是變化最多，難度最高、挑戰最大的路線，而其中最特別的就是進入佛陀紀念館園區內，讓選手們感受宗教之美。

中華民國自由車協會理事長也是此次大會執行長李開志說，2020行銷台灣國際自由車環台公路大賽，透過歐洲體育台用24種國際語言向國際轉播高雄山海河港之美。截至目前，國際自由車環台公路大賽單站冠軍由英國崔拿堤車隊蘭貝蒂、盧克（Lamperti Luke），他同時也是衝刺王。亞洲冠軍是中華隊的泰雅族勇士馮俊凱，個人成績8小時41分57秒，衝刺分拿下20分，登山分7分。

2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，其中路線還特別拉到高雄大樹佛陀紀念館，沿途還有穿著袈裟的上百名出家僧衆以及戰鼓迎接，讓選手們感受濃厚的人情味。記者劉學聖／攝影
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，其中路線還特別拉到高雄大樹佛陀紀念館，沿途還有穿著袈裟的上百名出家僧衆以及戰鼓迎接，讓選手們感受濃厚的人情味。記者劉學聖／攝影
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，其中路線還特別拉到高雄大樹佛陀紀念館，沿途還有穿著袈裟的上百名出家僧衆以及戰鼓迎接，讓選手們感受濃厚的人情味。記者劉學聖／攝影
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，其中路線還特別拉到高雄大樹佛陀紀念館，沿途還有穿著袈裟的上百名出家僧衆以及戰鼓迎接，讓選手們感受濃厚的人情味。記者劉學聖／攝影
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，讓選手感受高雄山海之美。記者劉學聖／攝影
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，讓選手感受高雄山海之美。記者劉學聖／攝影
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，讓選手感受高雄山海之美。記者劉學聖／攝影
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，讓選手感受高雄山海之美。記者劉學聖／攝影
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，其中路線還特別拉到高雄大樹佛陀紀念館，沿途還有穿著袈裟的上百名出家僧衆以及戰鼓迎接，讓選手們感受濃厚的人情味。記者劉學聖／攝影
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，其中路線還特別拉到高雄大樹佛陀紀念館，沿途還有穿著袈裟的上百名出家僧衆以及戰鼓迎接，讓選手們感受濃厚的人情味。記者劉學聖／攝影
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，沿途管制嚴格讓選手們可以安心比賽。記者劉學聖／攝影
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，沿途管制嚴格讓選手們可以安心比賽。記者劉學聖／攝影
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，其中路線還特別拉到高雄大樹佛陀紀念館，沿途還有穿著袈裟的上百名出家僧衆以及戰鼓迎接，讓選手們感受濃厚的人情味。記者劉學聖／攝影
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，其中路線還特別拉到高雄大樹佛陀紀念館，沿途還有穿著袈裟的上百名出家僧衆以及戰鼓迎接，讓選手們感受濃厚的人情味。記者劉學聖／攝影
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，其中路線還特別拉到高雄大樹佛陀紀念館，沿途還有穿著袈裟的上百名出家僧衆以及戰鼓迎接，讓選手們感受濃厚的人情味。記者劉學聖／攝影
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2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，讓選手感受高雄山海之美。記者劉學聖／攝影
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，讓選手感受高雄山海之美。記者劉學聖／攝影
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，其中路線還特別拉到高雄大樹佛陀紀念館，沿途還有穿著袈裟的上百名出家僧衆以及戰鼓迎接，讓選手們感受濃厚的人情味。記者劉學聖／攝影
2022國際自由車環台賽第4站賽事今早在高雄登場，有來自26國的120名選手挑戰155公里賽程，其中路線還特別拉到高雄大樹佛陀紀念館，沿途還有穿著袈裟的上百名出家僧衆以及戰鼓迎接，讓選手們感受濃厚的人情味。記者劉學聖／攝影

自由車 勇士 環台賽

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