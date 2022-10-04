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全民運周六開幕今晚7點回主場 縣長翁章梁點燃聖火台
全民運動會本周六將登場，晚間7點在縣府前廣場進行「點亮聖火台暨裝置藝術」點燈，聖火隊將聖火交給縣長翁章梁，並再次點亮太陽光芒四射造型的竹編裝置聖火台；翁章梁表示，火炬裝載著環台及18鄉鎮市遶行的熱情、活力及能量，邀全台灣民眾、運動員到嘉義發光發熱。
全民運聖火9月30日從民雄國中開始，連5日於縣內18鄉鎮市傳遞，在今晚間7點回到嘉義縣政府前廣場，由聖火隊將聖火交回縣長翁章梁手中，在縣長及嘉義縣體育會理事長羅信富帶領，再次點亮聖火台，象徵將環台及18鄉鎮市遶行的熱情、活力及能量都注入嘉義縣。
聖火點燃，象徵全民運將正式開鑼！翁章梁說，8日到13日讓來自全台的運動好手，都能感受到嘉義人的熱情與溫暖，選手要將平時訓練完美展現，發光在嘉義，也請選手們利用空檔，安排一趟嘉義輕旅行，把錢帶來嘉義，一樣能「花光在嘉義」。
今晚開場由水上國小舞蹈班以現代舞演出太陽之都，翁章梁稱讚，是目前為止他看過小朋友把太陽之都以啦啦隊表演，跳得最好的；教育處表示，特別打造太陽光芒四射造型的竹編裝置，置於聖火座後方，讓原本的發光更加耀眼，竹編的設計也期望參賽選手能在運動場上「編織夢想」，盡情展現訓練成果，在111年全民運動會場上，綻放光采奪得佳績。
8日開幕後，最讓大家期待的是晚間登場的「發光音樂祭」，邀請到玖壹壹、美秀集團等知名樂團輪番上陣，期間接續10月10日於故宮南院舉辦國慶焰火，綻放時間長達45分鐘，搭配絢麗「水舞光雕」及「無人機展演」讓國人見識到嘉義阿里山雲海閃耀台灣、綻放世界之美。
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