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全民運動會南市17歲呂耘綺 奪女子國術北拳銅牌
全民運動會將於10月8日至13日在嘉義縣登場，國術各項目擂台戰今起至7日先開打，台南市國術代表隊今天奪下女子組拳術國術北拳銅牌，市長黃偉哲勉勵選手持續為台南爭光。
黃偉哲表示，獲得女子組拳術國術北拳銅牌的呂耘綺年僅17歲，從國二起接觸國術，曾榮獲2022年全國國武術聯賽高中女子組北拳金牌、2021年全國中正盃國武術錦標賽高中女子組北拳金牌、2021年全國國術聯賽北拳金牌及短兵銀牌與109學年度全國中等學校暨大專院校國術錦標賽高中女子組短兵金牌，並在第1次參加全民運動會就奪得銅牌，相當不易。
國術界未來之星的呂耘綺表示，很感謝家人一直以來的支持還有教練的指導，讓她可以突破學習的瓶頸，也期許自己未來能夠精益求精，繼續為台南爭光。
體育局長陳良乾感謝台南市體育總會民俗技藝體育運動委員會及國術代表隊選手的努力，國術代表隊穩定發揮實力獲得優秀成績，接下來的幾日國術選手都將陸續出賽，希望乘著這股氣勢，爭取更好的成績表現。
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