國際體記協會年會登場 我國籍戚海倫連任亞洲體記執委

第84屆AIPS國際體育記者協會年會，今起至5日在義大利羅馬舉行，我國籍亞洲體記聯盟（AIPS ASIA）執行委員戚海倫，今天成功在亞洲洲際會議中獲選連任，任期將至2026年。

今天亞洲體記舉行執委會選舉，南韓籍鄭熙暾當選新任主席，並決定於2023年5月舉行亞洲體記年會。鄭熙暾表示，受到新冠疫情影響，亞洲體記眾多規劃活動延遲或取消，但隨著疫情逐漸過去，亞洲將重新以大團結之姿出發，並且擴大與國際體育組織合作。

今天的亞洲執委會選舉，本國籍執委戚海倫成功連任，亞洲體記主席鄭熙暾及秘書長梅爾克表示，戚海倫自獲選執委以來，致力於推廣運動平權，在執委會中表現積極。剛卸任的科威特籍主席撒坦也盛讚戚海倫與中華台北體記協會在運動平權的努力，特別是近幾年印行的women in sports 雜誌，內容充實且質感佳，他也在會中感謝中華台北體記的貢獻。

戚海倫是亞洲體記史上第二位女性執委會成員，連續兩屆都是唯一的女性成員。她也希望更多女性體記有機會參與體記的國際活動。

戚海倫表示，要特別感謝體記理事長黃顯祐與眾多記者前輩與同業的支持與提攜，希望未來仍能在大家的支持下，繼續在亞洲甚至國際體記扮演積極角色。也要感謝體育署與中華奧會對國際體育事務的重視與支持。