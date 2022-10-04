環台賽／馮俊凱藍衫守衛有成 中華隊團隊總排第一

中華隊在2022國際自由車環台賽第三站大爆發，馮俊凱以8小時41分57秒守住亞洲第一藍衫、在衝刺王之爭並列第一，更難得是，中華隊不僅是單站團體第一，也首次拿下累積團體第一。

橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市三縣市的環台賽浪漫台三線站，上午9點30分從新竹高鐵站前出發，自新竹高鐵站出發，經關西、三灣老街、獅頭山、南庄遊客中心、汶水老街、東勢大橋至石岡旅客服務中心，全程156.5公里，途中衝刺點和登山點各兩個。

今天比賽過程戲劇化，有人單飛、領先集團組合換來換去，還一度出現三位領騎衫車手騎一起的畫面，通過第一個登山點後的仙山陡下坡，車手時速達到驚人的80、90公里，但最後出現17人一起衝線畫面，成績同為3小時55分36秒。

經終點攝影機判定，由英國崔拿堤隊盧克奪冠，中華隊盧紹軒第10、馮俊凱第11、杜志濠第16，三人都在領先集團，讓中華隊不僅拿下單站團體冠軍，總成績26小時07分24秒也首度拿下累積團體第一；馮俊凱不僅守住亞洲第一藍衫，衝刺王之爭也有進帳，以20分和今天單站冠軍英國崔拿堤隊盧克並列第一，累積個人總成績第5、盧紹軒第14、杜志濠第15。

馮俊凱表示，今天重點還是力保藍衫，所以在仙山前保留體力，因為過仙山後才是關鍵，起伏大又有短坡需要用更多力以免掉隊，賽完前三站，日本禧瑪諾車隊中井唯晶和風間翔真都只落後馮俊凱7秒，還是要步步為營。

對於中華隊首度拿下單站和累積團體冠軍，馮俊凱說：「這表示中華隊戰力有達到一定水準，今天有三位在領先集團，大家都發揮得很好。」教練林昆鴻說：「今天重點就是要守住阿凱的藍衫，李廷威扮演『免子』表現稱職。」

一如賽前所料，黃衫和紅點衫一樣穿在日本右京隊班傑明身上，班傑明感謝隊友幫忙破風和工作，目標要把領騎衫穿到最後一天。單站冠軍兼綠衫得主盧克今年才19歲，信心十足表示要續拼單站冠軍並守住綠衫，敢鬥賞花落單飛約50公里的日本紀南隊湯瑪士手上。

第四站高雄市站5日上午將從愛河畔旁的二二八和平公園出發，沿途經過佛陀紀念館、旗山、美濃，及猶如「月世界」般的惡地地形田寮後，再從岡山、楠梓、左營切回起點二二八和平公園，全長155.6公里。