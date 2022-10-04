快訊

車門關不了！北捷文湖線列車下班時段異常 240人被請下車

兆豐銀違洗錢防制遭美裁罰57億求償 高院逆轉判蔡友才賠5千萬

環台賽／馮俊凱藍衫守衛有成 中華隊團隊總排第一

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
浪漫台三線站四位冠軍衫得主與出席頒獎典禮的貴賓合影。圖／Tour de Taiwan 國際自由車環台賽提供
浪漫台三線站四位冠軍衫得主與出席頒獎典禮的貴賓合影。圖／Tour de Taiwan 國際自由車環台賽提供

中華隊在2022國際自由車環台賽第三站大爆發，馮俊凱以8小時41分57秒守住亞洲第一藍衫、在衝刺王之爭並列第一，更難得是，中華隊不僅是單站團體第一，也首次拿下累積團體第一。

橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市三縣市的環台賽浪漫台三線站，上午9點30分從新竹高鐵站前出發，自新竹高鐵站出發，經關西、三灣老街、獅頭山、南庄遊客中心、汶水老街、東勢大橋至石岡旅客服務中心，全程156.5公里，途中衝刺點和登山點各兩個。

今天比賽過程戲劇化，有人單飛、領先集團組合換來換去，還一度出現三位領騎衫車手騎一起的畫面，通過第一個登山點後的仙山陡下坡，車手時速達到驚人的80、90公里，但最後出現17人一起衝線畫面，成績同為3小時55分36秒。

經終點攝影機判定，由英國崔拿堤隊盧克奪冠，中華隊盧紹軒第10、馮俊凱第11、杜志濠第16，三人都在領先集團，讓中華隊不僅拿下單站團體冠軍，總成績26小時07分24秒也首度拿下累積團體第一；馮俊凱不僅守住亞洲第一藍衫，衝刺王之爭也有進帳，以20分和今天單站冠軍英國崔拿堤隊盧克並列第一，累積個人總成績第5、盧紹軒第14、杜志濠第15。

馮俊凱表示，今天重點還是力保藍衫，所以在仙山前保留體力，因為過仙山後才是關鍵，起伏大又有短坡需要用更多力以免掉隊，賽完前三站，日本禧瑪諾車隊中井唯晶和風間翔真都只落後馮俊凱7秒，還是要步步為營。

對於中華隊首度拿下單站和累積團體冠軍，馮俊凱說：「這表示中華隊戰力有達到一定水準，今天有三位在領先集團，大家都發揮得很好。」教練林昆鴻說：「今天重點就是要守住阿凱的藍衫，李廷威扮演『免子』表現稱職。」

一如賽前所料，黃衫和紅點衫一樣穿在日本右京隊班傑明身上，班傑明感謝隊友幫忙破風和工作，目標要把領騎衫穿到最後一天。單站冠軍兼綠衫得主盧克今年才19歲，信心十足表示要續拼單站冠軍並守住綠衫，敢鬥賞花落單飛約50公里的日本紀南隊湯瑪士手上。

第四站高雄市站5日上午將從愛河畔旁的二二八和平公園出發，沿途經過佛陀紀念館、旗山、美濃，及猶如「月世界」般的惡地地形田寮後，再從岡山、楠梓、左營切回起點二二八和平公園，全長155.6公里。

中華隊 馮俊凱 環台賽

延伸閱讀

國際自由車環台賽再出發 日立冷氣持續12年熱血贊助

桌球／世團賽輸瑞典 台灣女團仍以分組龍頭晉16強

環台賽／馮俊凱第二站突圍 搶下亞洲冠軍藍衫

環台賽／台北站豔陽中開跑 馮俊凱奪敢鬥賞

相關新聞

環台賽／馮俊凱藍衫守衛有成 中華隊團隊總排第一

中華隊在2022國際自由車環台賽第三站大爆發，馮俊凱以8小時41分57秒守住亞洲第一藍衫、在衝刺王之爭並列第一，更難得是...

企排／電眼雙胞胎領軍 連莊男排闊別7年回歸

2015年企業排球聯賽結束後，就暫別國內排球舞台的連莊男子排球隊，闊別七年後，在執行長連華榮的號召及奔走下，確定在今年重...

東京網賽／遭澳洲壞小子直落二擊敗 曾俊欣無緣16強

我國網球一哥曾俊欣今天在ATP500的東京公開賽遭遇「澳洲壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），最終基里洛斯就以...

網球／與納達爾占據世界前二 阿爾卡拉斯：西班牙創造歷史

ATP世界巡迴賽官方正式公布最新一周排名，西班牙19歲小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）持續排名第1，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）則回升至第2，這是ATP史上首次前兩名

國寶健走18洞東華高球場登場 總裁朱國榮致贈50萬善款

國寶集團於今天九九重陽節，特別在旗下的東華高爾夫俱樂部，舉辦了一場別開生面的「健走18洞，健康動一動」的重陽健走活動，邀...

足球／邱義仁請辭後綠營繼續接棒 鄭文燦出面參選足協理事長

中華民國足球協會預計8日改選理事長，3名候選人中包括桃園市長鄭文燦；足壇人士透露，近年桃園不遺餘力推廣足球，鄭文燦也與足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。