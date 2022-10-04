東京網賽／遭澳洲壞小子直落二擊敗 曾俊欣無緣16強

我國網球一哥曾俊欣今天在ATP500的東京公開賽遭遇「澳洲壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），最終基里洛斯就以6：3、6：1直落二勝出，挺進16強賽。

曾俊欣上周在首爾賽挺進男單第二輪，與美國選手科瓦塞維奇（Aleksandar Kovacevic）苦戰近3小時後敗北，本周轉戰東京公開賽又抽到硬籤，首輪就碰上世界排名第20名的今年溫網亞軍基里洛斯。

這是相差6歲的兩人職業生涯首度交手，賽前曾俊欣強調，將會把握與世界頂尖好手較勁的好機會，可以讓自己更清楚與頂尖選手的差異；今天基里洛斯確實展現非凡實力，在首盤第6局就率先破發，儘管曾俊欣在第8局擋下基里洛斯前兩個破發點，仍在第9局被攻破，以3：6讓出。

基里洛斯在第二盤更是展開猛烈攻勢，在1：1後連保帶破連拿5局，以6：1收下勝利，挺進男單16強。