國寶健走18洞東華高球場登場 總裁朱國榮致贈50萬善款
國寶集團於今天九九重陽節，特別在旗下的東華高爾夫俱樂部，舉辦了一場別開生面的「健走18洞，健康動一動」的重陽健走活動，邀請所有50歲以上的長者，不管有沒有打球，都能一起漫步在綠草如茵的球道上，感受東華球場的迷人風光。
之所以會有這樣「瘋狂」的點子，源自於國寶集團總裁朱國榮與董事長邵明斌，倆人都非常愛打高爾夫球，深刻感受球場的景色優美，不過，高爾夫球友畢竟是少數，許多人這一輩子都沒踏進過球場，根本不知道是什麼模樣。所以，國寶集團決定開台灣球場業界之先例，在九九重陽節這天封場一天，舉辦健走活動，讓所有長者免費參加，感受高爾夫球場的迷人風光。
邵明斌表示，雖然封場一天會損失近百萬的營業額，加上要把活動辦好又投入了200萬預算，但國寶集團希望能透過這樣的活動拋磚引玉，讓社會大眾能更認識高爾夫球，親自體驗高爾夫球場的魅力，「而且為了歡迎大家，東華球場的球車道也漆成了紅色，彷彿鋪上了紅地毯，來迎接所有貴客。」
球場健走活動也獲得了熱烈迴響，最終名額增加到600位，但仍有4、500位民眾候補，包括邵明斌、東森氣象主播王淑麗等人也一起加入健走的行列。尤其今天的壽星王淑麗，在生日當天首度踏上高爾夫球場，別具意義，「今天是重陽節，也是我的生日。今天最有意義的事情就是，我人生第一次在高爾夫球場健走。」
這場重陽健走活動絕對不僅只有健走而已，為了讓所有熱情參與的民眾度過一個最特別的重陽節，國寶集團在東華球場會館前方的空地上，搭起了舞台與帳篷，並停滿了各式各樣的餐車，要讓大家有得吃、有得喝、還有豐富的獎品可以帶回家。
除了讓所有與會的長者度過一個收穫滿滿的重陽節外，一直以來對於慈善公益不遺餘力的國寶集團，當然也不會忘記加碼愛心，集團總裁朱國榮親臨現場，致贈50萬元善款給「惜食台灣行動協會」，響應老人送餐服務計畫。讓許多偏鄉地區的獨居老人，每天都有熱騰騰的餐食可以溫飽。
「很開心能在重陽節這麼好的日子裡，有能力做一些小小的公益。看到老人家開開心心，我們也就開心。」朱國榮總裁致詞時誠摯地表示，「經營高爾夫球場不是賺錢的生意，而是快樂的生意、交朋友的生意、公益的生意。我也很高興能夠支持我的好朋友秀惠（惜食台灣行動協會理事長葉秀惠），他們每天將熱騰騰的便當送到老人家裡，把關懷送給最需要的人，這也是我最喜歡做的。」
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