網球／與納達爾占據世界前二 阿爾卡拉斯：西班牙創造歷史

ATP世界巡迴賽官方正式公布最新一周排名，西班牙19歲小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）持續排名第1，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）則回升至第2，這是ATP史上首次前兩名皆來自西班牙。

阿爾卡拉斯和前輩包辦世界前兩名，一舉創造西班牙歷史，讓他在社群媒體上開心地發文寫道：「我很自豪能和史上最佳球員納達爾分享這歷史性的一刻。」他在接受ATP官網訪問時則說：「能創下這項歷史真的意義重大，有兩位西班牙選手佔據世界前2，真的很瘋狂！」

自1973年引入ATP排名以來，首次世界前二由西班牙選手包辦，也是近22年來第1次，男單前2名都來自同個國家。上一次是美國人組合，2000年8月球王是阿格西（Andre Agassi），第2名是山普拉斯（Pete Sampras）。

在美網奪冠後，阿爾卡拉斯成功登頂，接下來還要挑戰年終排名第一，對次他表示：「我沒想過這麼快可以站上世界第一，年初的目標是前15名，如今卻登上第1，從現在到年底，還有很多比賽等著我，期望能在接下來的比賽，拿出最好的表現。」

阿爾卡拉斯下一站將是在哈薩克舉行的阿斯坦納公開賽，首戰將對上比利時好手葛芬（David Goffin）。