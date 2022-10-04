足球／邱義仁請辭後綠營繼續接棒 鄭文燦出面參選足協理事長

中華民國足球協會預計8日改選理事長，3名候選人中包括桃園市長鄭文燦；足壇人士透露，近年桃園不遺餘力推廣足球，鄭文燦也與足球有深厚淵源。

鄭文燦下午出席2022桃園健康樂活食安嘉年華閉幕式後，接受媒體聯訪時，不回應相關議題。

足協秘書長方靖仁告訴中央社記者，所有候選人已公告上網，目前協會與所有候選人都沒太多接觸。

根據足協公告，理事長候選人除鄭文燦，還有鴻鑫建材有限公司董事劉福財及醫鼎科技股份有限公司董事長張璨。

不過，國民體育法規定，現任中央機關政務人員及中央民意代表不得擔任特定體育團體理事或監事；方靖仁表示，這項規定不包括地方首長。

熟知足球人士透露，鄭文燦與台灣足球連結深厚，桃園是極少數包括台灣企業甲級足球聯賽、台灣乙級足球聯賽、台灣木蘭足球聯賽（女子）與台灣企銀5人制足球聯賽4大聯賽都有球隊的縣市，國家隊集訓也常在位於桃園龜山區的國立體育大學，桃園對國家隊組訓、集訓都提供非常大幫助。

此外，足協去年在新北市新莊區購置全新辦公室，相關人士說，當時添購辦公室經費，除國際足球總會（FIFA）補助款，鄭文燦也友情相挺，四處奔走，幫忙募近6成款項，才讓足協順利補足費用，而足協每年自籌款，鄭文燦都幫忙籌募，但這些事外界知道不多。