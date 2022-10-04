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羽球／羽協攜手大金推基層獎助 許玟琪、楊肉盧來傳承

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
許玟琪、盧敬堯、楊博涵到現場傳承經驗予基層選手。圖／中華羽協提供
許玟琪、盧敬堯、楊博涵到現場傳承經驗予基層選手。圖／中華羽協提供

中華羽球協會攜手和泰興業大金空調共同推動「國高中小羽球基層獎助計畫」，提供全台20餘所基層學校培訓資源，致力培育更多羽球人才，並於今天在體育聯合辦公大樓3樓大禮堂舉辦盛大的表揚典禮暨記者會，鼓勵績優學校及教練，現場更邀請國手許玟琪、盧敬堯、楊博涵出席典禮，傳承經驗和精神予小選手，期待藉由學長姐的接棒傳承，羽壇成績能繼續發光發熱。

中華羽協理事長張國祚說：「選手近期成績優異，中華羽協與球迷們皆與有榮焉，期待選手可以在舞台上發揮實力，羽協也會繼續深耕基層。本場表揚典禮感謝和泰興業大金空調的大力支持，讓獎助計畫能擴大照顧更多基層與偏鄉學校」。

和泰興業大金空調總經理林鴻志則說：「今年非常高興能再次與中華羽協共同推動羽球基層獎助，贈予基層球隊培訓資源，期望藉此培育傑出的未來之星，讓臺灣羽壇再締造巔峰。」

中華羽協理事長張國祚與大金總經理林鴻志親頒全台21所績優學校。圖／中華羽協提供
中華羽協理事長張國祚與大金總經理林鴻志親頒全台21所績優學校。圖／中華羽協提供

本次獲選的學校對中華羽協及大金空調都深表感謝，其中績優學校民權國小教練陳嬥筌表示，獎助計畫不僅讓球隊減少羽毛球耗損的負擔，小朋友對於可以使用新球更是開心，感謝羽協與大金對基層的支持，讓小選手們能繼續追尋羽球夢。出席活動的國手許玟琪也提到，很開心可以將自身的經驗傳承給學弟妹，也期許自己在接下來的比賽再創個人紀錄，並於未來提攜後輩。

111年國高中小羽球獎助計畫由中華羽協攜手DAIKIN大金空調共同推動，獎助對象包含全台21所基層績優學校以及2所偏遠地區學校，共獎助逾1000打訓練用羽球，期盼基層選手獲得的獎助培訓資源挹注後，更加努力締造佳績為國爭光。

羽球 許玟琪

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