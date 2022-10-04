網球／無奈放棄金恩盃 波蘭球后批：賽程緊湊可能會受傷

網球季即將進入尾聲，11月初將迎接年終賽的到來。波蘭世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今年拿下7座冠軍、包含2座大滿貫，確定取得WTA年終賽的參賽資格。不過她昨天在個人社群批評，「由於賽程安排緊湊，她將不會代表波蘭參加年終賽之後舉辦的金恩盃（Billie Jean King Cup），因為賽程安排『不安全』，可能導致球員受傷。」

由國際女子網球協會（WTA）舉辦的女單年終賽，將在10月31日至11月7日於美國德州舉行；由國際網球總會（ITF）舉辦的金恩盃是以國家為單位的團體賽，將於11月8日至13日在蘇格蘭格拉斯哥開打。由於時間過度緊湊，進入到年終賽的好手，都可能面臨年終賽結束後得立即前往另一地參賽的困境。

斯威雅蒂在個人社群無奈表示，「經過審慎評估、與我的團隊充分討論後，我決定退出今年的金恩盃。」同時她也補充，「只要情況允許，我都盡可能為波蘭出賽，很遺憾必須退出這次賽事，我感到相當難過。」

斯威雅蒂在IG上批評WTA賽程安排不當。 截圖自斯威雅蒂IG

ITF主席哈格提（David Haggerty）對此則回應，「為斯威雅蒂的缺席感到可惜，兩項年度壓軸賽事時程確實太接近，對兩項賽事都入圍的選手是很大的挑戰。」「ITF在安排賽程時都有和WTA進行討論，並試著討論出合適的時間，讓一些選手盡可能晚點登場，讓她們多幾天調整的機會。」