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羽球／楊博涵轉隊不拆夥 「楊肉盧」繼續合體拚亞運

中央社／ 台北4日電
「楊肉盧」組合楊博涵（前右）、盧敬堯（前左）。 中央社
「楊肉盧」組合楊博涵（前右）、盧敬堯（前左）。 中央社

台灣羽球男雙好手楊博涵日前轉戰合作金庫，留下在中租老搭檔盧敬堯，一度可能被迫拆夥，今天兩人出席活動時透露，雙方球團已達成共識，兩人將可合拍續拚明年的杭州亞運

楊博涵與盧敬堯今天出席111年國高中小羽球基層獎助表揚典禮，兩人以「學長」身分出席並頒發禮品給小選手，並以過來人經驗勉勵小將，枯燥乏味的基本功，以後都是他們在戰場上拚戰的武器。

過去台灣羽球界鮮少有不同球團聯手的雙打組合，最近一次則是10年前的「黃金女雙」簡毓瑾與程文欣，當時簡毓瑾轉戰土地銀行，程文欣則是隸屬合庫，而「楊肉盧」則是近10年首對各自效力不同球隊的雙打組合。

盧敬堯表示，他知道這種組合很少見，不過他笑說：「至少這是往好的方向在走，對未來也是一件好事。」

楊博涵指出，會轉隊主要原因，是因為規劃問題，他也知道羽壇「慣例」，對於合作多年的夥伴即將各分東西，他也一度覺得可惜。

日本公開賽結束後，楊博涵與盧敬堯彼此詳談過後，也鼓起勇氣和球團表達立場，楊博涵說：「很感謝兩邊的球團都願意支持。」

目前「楊肉盧」世界排名第27，接下來兩人將備戰歐洲系列賽，將連續征戰丹麥、法國與德國公開賽。

盧敬堯強調，亞運的團體賽將計算所有選手的排名與積分，台灣隊希望可以取得種子席次，因此所有人都得持續鞏固排名。楊博涵也說，希望先把握好接下來賽事，並替亞運做準備。

羽球 亞運 程文欣

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