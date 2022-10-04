自行車／八五山首騎 很適合新手或是想加碼的路線

之前有活動約騎八五山，可惜沒參與到，就蠻好奇八五山路線如何，今天宇老下滑後，突然想起問了一句「八五山在附近嗎？」就這樣新路線探索get…..✌️好久沒有外騎，想說宇老、陽明山挑一個，最後決定宇老天氣比較不熱，來去宇老。早上5點半出門，快7點到我們熟悉的停車老位子，整裝出發，一早內灣好冷，風衣先穿上到萊爾富計時點在脱，反正等等爬坡身體就熱了

7點開始go，不知道是不是太早了，一路上沒什麼人，不過天氣冷，爬坡熱就沒這麼痛苦，今天狀況還行，到金財商店有進步🤏一點點，停車喝口水馬上出發，可惜後半段體力還是不夠，雖然有進步，但還是沒有達標🥺無法邊騎車邊喝水，如果能一槍上宇老就好😮‍💨

宇老完時間還早，下滑問了一句「八五山在附近嗎？沒去過」，就這樣臨時決定來去加碼，下滑到計時點我就開始後悔了，因為山下好熱呀！但聽說八五山比宇老鬆，應該可以吧⋯⋯Go!

距離12公里左右，爬升550上下，也是一直爬但沒有超級陡坡，路大條且平整，風景其實也不錯，可惜很曬太陽沒法遮蔽，但車子少，我想天氣涼應該蠻適合騎

一直騎到底就到「八五山大橋」

拍照補水完準備下滑回家下午想說助航站沒騎到，不然去爬好了，可以湊爬升😂而之前去過都是騎車，還沒有用走的過(下滑牽車有😅)陽明山真的停車位一位難求，我們只好停遠再開始爬，到二子坪遊客中心，佳龍堅持要先買「肉粽」才肯繼續走，還好被他買到最後一顆😆

出發！不知道是不是早上操到，助航站光是走我就痠到不行✋雖然真的很陡，但天氣涼涼的，其實風吹過來還是很舒服

野餐囉😂吃目前「心目中第一名☝️肉粽」真的很好吃😋還有美景可以欣賞❤️

吃完回程邊拍照邊想著，芒草季再來騎

今天真的是從早玩到晚😄也解鎖🔓新路線「八五山」路大 平整 車少 一路爬上「八五山大橋」很適合新手或是想加碼的路線😂但天氣熱就要早點出發…會熱呀🫠