桌球／世團賽輸瑞典 台灣女團仍以分組龍頭晉16強

台灣女團今天在世界桌球團體錦標賽小組賽最終戰與瑞典隊歷經4場5局大戰，最終中華隊以2比3落敗，小組賽戰績2勝1敗，以分組龍頭之姿前進16強。

在中國成都舉行的2022世界桌球團體錦標賽，女子組分成6組，分組前2直接前進16強，另擇優取4支分組第3的隊伍晉級，台灣女團與羅馬尼亞、葡萄牙、瑞典同在第6組，首戰以直落三橫掃葡萄牙，第2戰以3比1擊退羅馬尼亞。

台灣女團賽前2勝1敗，而葡萄牙、羅馬尼亞同為1勝1敗，且均曾輸給中華隊，因此葡萄牙、羅馬尼亞今天對決，無論哪隊取勝，比較對戰成績，中華隊都已提前鎖定分組龍頭寶座與16強席次。

台灣女團今天與2連敗的瑞典隊交手，中華隊陣中世界排名前2高的陳思羽、鄭怡靜都未出馬，由排名第88李昱諄擔任開路先鋒，出戰第51名柏格斯川（Linda Bergstrom），李昱諄在連丟2局情況下展開逆襲，連追2局扳平，但關鍵決勝局未能突圍，以4比11落敗。

排名第71劉馨尹把關中華隊第2點，以11比4、11比6、11比8橫掃排名第271名穆斯坎托（RebeccaMuskantor），扳平戰局。

經驗豐富的老將黃怡樺擔綱第3點，與排名220名貝爾甘（Filippa Bergand）上演5局大戰，黃怡樺未能脫困，以11比6、7比11、9比11、11比6、13比15輸球，瑞典隊搶先聽牌。

中華隊第4點再度由李昱諄上陣，以12比14、11比6、10比12、11比5、11比4收下勝利，兩隊再度戰成平手。

劉馨尹關鍵第5點與柏格斯川碰頭，前3局結束局數一度以2比1領先，可惜第4局呈現一面倒，以2比11讓出，決勝局也未能突圍，以10比12敗下陣來。

台灣女團今天吞下小組賽首敗，同日另一場小組賽葡萄牙擊敗羅馬尼亞，因此台灣、葡萄牙一同前進16強。