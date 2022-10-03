F1／紀錄之夜未能完賽 前世界冠軍阿隆索抱頭懊惱

前F1世界冠軍阿隆索(Fernando Alonso)在昨日的新加玻大獎賽中，正式以350場比賽成為賽事史上最多出賽的選手，但他在這紀錄之夜依舊未能完賽。

阿隆索在排位賽取下亮眼的成績，正賽以第5名出發，可惜造化弄人在第22圈時，引擎故障因此退出比賽，他的隊友法國車手奧康(Esteban Ocon)也相繼因同樣原因退場，而它們的主要隊手麥凱輪車隊的諾里斯(Lando Norris)、里卡多（Daniel Ricciardo）則以4、5名相繼完賽。

身為車隊一哥的阿隆索退賽後也表達不滿:「我想我今年因為賽車故障的問題已經失去50分的積分了，現在我們再加10分來到60分，如果我的積分多加60分，相信我也能成為排行榜的領先族群。」而他也在退場後被拍到退場後在場邊抱頭懊惱，看起來十分痛苦。