NFL／海外賽第一百場 維京人倫敦擒聖徒

美式足球NFL的推廣海外計畫來到百場里程碑！NFL本賽季安排5場海外戰，首戰由維京人對上聖徒2日深夜在倫敦舉行，這場比賽是海外賽歷史第100場，吸引了超過6萬球迷、塞爆英超豪門熱刺隊的主場托特納姆球場。最終由維京人以28：25擊敗四名主力缺陣的聖徒，下週的9日繼續在同場地舉辦倫敦賽，由紐約巨人迎戰綠灣包裝工。

六萬粉絲齊聚倫敦

根據《CNN》報導，NFL持續將美式足球向海外推廣，本季安排了三地、五場海外賽，台灣時間2日深夜迎來今年第一場海外賽，由維京人與聖徒會師倫敦，雙方在英超倫敦豪門熱刺隊的主球場、托特納姆球場開戰，吸引超過6萬球迷共襄盛舉，觀看維京人的天才全明星外接手傑佛森大顯神威。

維京人與聖徒延續海外賽傳統：打出一場高比分的對轟，維京人年僅23歲的傑佛森，生涯前兩年都入選Pro Bowl（NFL明星賽），本役10次接球成功、總碼數來到誇張的147碼：這比聖徒接球碼數前三的選手加總還多，雖然維京人四分衛考辛斯一如繼往有著失誤（慘遭攔截），但聖徒包含先發四分衛、共計四名主力缺陣，最終還是由維京人以28：25、驚險勝出，拿下開季第3勝、而聖徒則是4輪苦吞3敗。

百場海外賽

這場比賽是NFL歷史第一百場的海外賽，最早的海外賽就是從倫敦戰開始，是在2007年由紐約巨人在溫布利大球場迎戰邁阿密海豚隊，而發展至今，聯盟穩定與托特納姆熱刺簽訂合作海外賽舉辦合約（將合作到2028年），本週（9日）紐約巨人與綠灣包裝工也將在托特納姆球場進行本季第二場的海外賽（倫敦三戰的第二戰，最後一場會在溫布利大球場舉行）。

海外賽也包含其他地區，像是2016年開始前往墨西哥，本賽季也會有一場舊金山49人與亞利桑那紅雀隊在墨西哥的海外賽；以及今年新開始的德國站，預計將由西雅圖海鷹迎戰坦帕灣海盜，雙方會在德甲足球豪門拜仁慕尼黑的主場「安聯球場」舉行比賽，而德國站也已規劃到2025年，除了慕尼黑的安聯球場，還有法蘭克福足球隊的主場「德商銀公園」。

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