田徑／揮別禁藥事件 李晴晴繼續追夢

揮別禁藥疑雲，我國全國女子跳高全國紀錄的田徑好手李晴晴今天在新北市城市盃田徑公開賽挑戰新猷，雖沒能飛越1公尺91，調整助跑方式的她認為狀況往好的方向走，「這是追夢的過程，我會繼續努力，希望有天能去（奧會）。」

李晴晴去年全大運先跳破高懸32年的女子跳高全國紀錄，同年全運會再以1公尺90推進紀錄，但今年3月名字卻出現在中華運動禁藥防制基金會的禁賽名單中，6月運動禁藥處分獲撤銷，讓她得以重回賽場。

新北市城市盃是李晴晴禁藥事件後第2場比賽，她解釋當時是近視雷射後眼壓過高，服用降眼壓藥物才引發後續事件，「自己也沒注意，當時心情真的很不好，不過都過去了，我就珍惜現在。」

個性開朗的李晴晴正向說，當時在等審議結果期間，仍有持續訓練，「如果真的被禁賽，如果有心，還是能回來！」今年8月在左手臂刺上奧運五環刺青的她強調「一切都是最好的安排」，能做的就是做好現在，希望如同手上的刺青，有朝一日踏上奧運殿堂。

今天李晴晴起跳高度從1公尺69開始，接續1公尺75、1公尺81也都第一次試跳就成功，第4個高度就直接挑戰破紀錄的1公尺91，儘管3次試跳都失敗，嘗試短程小助跑的她認為狀況不錯，且同樣高度和先前雲林縣運比較，今天已經「不會怕」，月底全國田徑錦標賽會繼續努力，重點瞄準明年國際賽。