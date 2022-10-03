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桌球／不敵新加坡 世界團體錦標賽中華男團無緣十六強

中央社／ 台北3日電

中華男團今天在世界桌球團體錦標賽小組賽最終戰對上新加坡，僅靠開路先鋒黃彥誠拿下1勝，最終以1：3落敗。小組賽在一哥林昀儒缺陣情況下，全隊苦吞3連敗，無緣16強。

林昀儒這次因教練偉關晴光確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），被列為密切接觸者，所以未能隨隊前往成都征戰世界桌球團體錦標賽，也讓全隊戰力大打折扣，小組賽由「桌球教父」莊智淵率領廖振珽、彭王維、黃彥誠應戰。

世團賽男子組共32隊參賽，分成7組，分組前2直接晉級16強，另擇優取2支第3名隊伍晉級，中華隊小組賽接連敗給比利時、克羅埃西亞後，今天對戰新加坡尋求首勝，由黃彥誠、廖振珽、彭王維3名選手應戰。

世界排名287的黃彥誠今天打頭陣，面對排名149的周哲宇，黃彥誠開局迅速掌握比賽節奏，以9：0領先，並以11：5搶下首局，第2、3局各以11：8、11：1拿下，幫助中華隊順利奪得第1點。

擔綱第2點的廖振珽目前排名80，也是中華隊今天出賽選手中排名最高的。他在昨天與克羅埃西亞之戰中為中華隊拿下唯一1勝，今天對戰排名199的16歲小將郭勇，首局從領先、到因失誤過多被逆轉，最後以8：11讓出；次局在錯失1個局點情況下，遭對手以13：11再度逆轉。

廖振珽第3局以11：9扳回一城，第4局未能扭轉局面，以7：11落敗，讓新加坡扳平戰局。

排名290的彭王維第3點迎戰排名335的馬琨廷先盛後衰，以11：3、7：11、8：11、9：11敗下陣來，讓新加坡搶先聽牌。

廖振珽稍作休息後，再度在第4點上陣，僅從周哲宇手中搶下1局，以6：11、11：5、6：11、8：11落敗。

中華男團小組賽苦吞3連敗，無緣16強。而在小組賽勇奪2連勝中華女團，則將在今天下午迎戰瑞典，爭取全勝晉級。

廖振珽 桌球 林昀儒

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