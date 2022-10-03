田徑／就差0.01秒破全國！楊俊瀚飆4年百米最佳成績

國內男子100公尺和200公尺的紀錄保持人「最速男」楊俊瀚，新北市城市盃田徑公開賽每趟出賽都讓場邊響起驚呼聲，預賽跑出10秒14、昨天準決賽跑出10秒17的他，今天決賽再飆出大會新猷10秒12，和4年前生涯最佳的10秒11全國紀錄只差0.01秒。

楊俊瀚4年前到日本神奈川參加日本大學田徑公開賽跑出10秒11，新北市城市盃跑出近4年最佳，他對於成績十分滿意，「這場的目標有達到，想要正式比賽都可以三趟在10秒2以內，代表對自己狀態、自信和技術上是純熟的。」

只差0.01秒就追平自己全國紀錄，楊俊瀚坦言可惜，「但和上一場，甚至國邀賽和日本（比賽）有很大改變，這是比較振奮我的事情。」

預賽第一趟就跑出10秒14，楊俊瀚透露，今天決賽心情其實比昨天準決賽還沈重一些，「主要原因是在於自己對自己成績還是會有期待，準決賽有掌握到一些想呈現的東西，在不看風速的情況下，預賽和準決賽跑起來是非常有內容的狀態，所以決賽時對自己會有一些想像。」

他透露想過跑進10秒10內，甚至10秒內的樣子，但這些想像可能會影響自己，「所以不管賽前準備或熱身，比賽時，要透過對話讓自己不要有其他想法跑出來。」