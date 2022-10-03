聽新聞
test
0:00 / 0:00
田徑／就差0.01秒破全國！楊俊瀚飆4年百米最佳成績
國內男子100公尺和200公尺的紀錄保持人「最速男」楊俊瀚，新北市城市盃田徑公開賽每趟出賽都讓場邊響起驚呼聲，預賽跑出10秒14、昨天準決賽跑出10秒17的他，今天決賽再飆出大會新猷10秒12，和4年前生涯最佳的10秒11全國紀錄只差0.01秒。
楊俊瀚4年前到日本神奈川參加日本大學田徑公開賽跑出10秒11，新北市城市盃跑出近4年最佳，他對於成績十分滿意，「這場的目標有達到，想要正式比賽都可以三趟在10秒2以內，代表對自己狀態、自信和技術上是純熟的。」
只差0.01秒就追平自己全國紀錄，楊俊瀚坦言可惜，「但和上一場，甚至國邀賽和日本（比賽）有很大改變，這是比較振奮我的事情。」
預賽第一趟就跑出10秒14，楊俊瀚透露，今天決賽心情其實比昨天準決賽還沈重一些，「主要原因是在於自己對自己成績還是會有期待，準決賽有掌握到一些想呈現的東西，在不看風速的情況下，預賽和準決賽跑起來是非常有內容的狀態，所以決賽時對自己會有一些想像。」
他透露想過跑進10秒10內，甚至10秒內的樣子，但這些想像可能會影響自己，「所以不管賽前準備或熱身，比賽時，要透過對話讓自己不要有其他想法跑出來。」
新北市城市盃楊俊瀚放棄200公尺，專注在100公尺和接力，月底的全國田徑錦標賽他將100公尺、200公尺並進，盼能在全國最高等級賽事再跑出好成績，為明年國際賽鋪路。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言