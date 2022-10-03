高球／PGA桑德森農場錦標賽 俞俊安並列第19

台灣旅美高球好手俞俊安今天在PGA桑德森農場錦標賽最終輪繳出70桿，4輪合計以低於標準10桿的278桿，並列第19，而另名台灣好手潘政琮打出73桿，4輪總桿數285桿，並列第67。

在美國密西西比州傑克遜郡舉行的美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）桑德森農場錦標賽，加拿大選手休斯（Mackenzie Hughes）、奧地利史特拉卡（Sepp Straka）今天最終輪各揮出69、67桿，4輪正規賽結束同以低於標準17桿的271桿，並列領先。

兩人歷經延長加洞賽才分出勝負，休斯靠著在第2洞抓下小鳥，拿下個人生涯第2座美巡賽冠軍。

台將表現部分，俞俊安靠著上季在PGA次巡賽優異表現，獲得2022-2023年PGA賽季參賽資格，儘管新賽季首戰飛塔錦標賽遭到淘汰，這次參加桑德森農場錦標賽，首輪表現出色，繳出67桿，排名一度衝上並列第3，第2、3輪各揮出73、68桿，前3輪結束暫列第15，最終輪尋求個人本季首度前10名。

俞俊安今天從第一洞出發，雖然在第3洞抓鳥，但在第4、6洞吞下柏忌，吐回賺進的桿數，轉場後越打越順手，再進帳3鳥，單回合以70桿繳卡，4輪合計以低於標準10桿的278桿，並列第19。

東京奧運高球銅牌得主潘政琮今天雖然射下2鳥，並在第11洞上演獵鷹秀，但也領到5柏忌，揮出73桿，4輪總桿數285桿，並列第67。