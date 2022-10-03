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加拿大羽賽／種子殺手宋碩芸居亞 李佳馨、葉宏蔚混雙登頂
世界排名68的我國羽球女將宋碩芸，加拿大公開賽打出大驚奇，晉級路拍下包括第3種子張蓓雯、目前世界排名第5的里約奧運金牌、3度世錦賽奪金的西班牙前球后馬琳等，可惜今天決賽面對第2種子、地主好手李文珊沒能再扮「種子殺手」，以16：21、15：21錯過金盃。
加拿大公開賽屬BWF超級100系列賽，除宋碩芸闖女單決賽，混雙列第7種子的葉宏蔚／李佳馨也打進最終戰，今天對決列頭號種子的日本組合齋藤夏／綠川大輝更演出逆轉勝，以12：21、21：12、21：15登頂，奪下本季合作第4冠。
來自中租羽球隊的葉宏蔚／李佳馨，今年已經在國際挑戰賽和國際系列賽的葡萄牙、波蘭和奧地利奪冠，加拿大公開賽冠軍是兩人第一座超級系列賽冠軍，別具意義。
宋碩芸昨天4強驚奇逆轉馬琳，成我國「一姊」戴資穎後首位擊敗馬琳的台將，但今天碰世界排名13的李文珊沒能再闖關，今年6度闖決賽都離冠軍差最後一勝。
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