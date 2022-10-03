自由車／環台賽回歸 首站傳「喜事」

因新冠肺炎疫情停辦一年的國際自由車環台賽，昨天從台北站正式回歸，中華隊「一哥」馮俊凱首站就有亮眼表現，衝刺王以1分之差暫居第2、總成績排在第3，且穿上新增設的「敢鬥賞」白衫；隊友黃文忠賽後更向交往4年的女友求婚，在車友們見證下抱回美嬌娘。

自由車環台賽今年重新舉辦，中華隊由第13度參賽的馮俊凱領銜，搭配第6度參賽的黃文忠、盧紹軒，帶領年輕小將杜志濠和環台賽新人李廷威；昨天首站馮俊凱積極搶分，雖因終點圈沒搶到分，以1分之差的15分衝刺積分錯失衝刺王的綠衫。

身為團隊唯一的一級車手，馮俊凱開心有新血加入，他笑說以前自己跟著前輩學習，現在年紀到「一定程度」，希望每年都有年輕選手加入，「這次有李廷威，他戰鬥力百分之百，很喜歡攻擊，透過亞巡賽和環台賽，能讓國際視野再高一點。」

第6度參賽的黃文忠年紀也過而立之年，昨天他選在賽後和交往4年的女友求婚，讓女主角驚喜落淚點頭，成今年環台賽的場外佳話。

2022年國際自由車環台賽共5站，今天開始桃園站、浪漫台三線站、高雄市站和壓軸的屏東縣站將依序登場；今年首站由日本車手岡本隼獨領風騷，一人就包辦總成績冠軍的黃衫、衝刺王的綠衫和亞洲總成績冠軍的藍衫。