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足球／安聯小世足 U8組台中旅人詹亞諾破網助攻樣樣來
2022安聯小小世界盃本周開始在台中西屯足球場展開各級別的資格賽，昨天（1日）由U6組率先開戰，由台中武士及KICKSTART取得年底在台北總決賽的資格；U8組則是在今天（2日）展開激戰。狂野小巨人率先取得晉級資格後，台中旅人接著在淘汰賽也以7：0擊退勁敵國安活力熊。
台中旅人教練林良貿表示，他要求隊員在這場比賽以傳導及組織戰為主，尤其是陣中的6號球員詹亞諾率領隊友串起整場比賽攻勢，他不僅傳球視野廣，防守及比賽節奏控制能力也特別出色，在接下來的全國決賽球隊也將針對邊線及角球戰術練得更純熟，畢竟這是在這年齡層最難理解的技術，尤其是面對全國各縣市最強的代表隊，有時候勝負差距就是在少數的關鍵幾球。
台中市政府運動局局長李昱叡也特別代表市長盧秀燕前來關心精采的戰況，並表示今年特別邀請主辦單位將比賽場地設在今年八月才完工的西屯足球場，除了現有的二面人工草皮足球場外，緊鄰在旁的國際比賽標準規格的11人制球場也即將動工，預計將在明年12月完工，屆時將是中台灣最具規模的足球園區，將提供給大台中市民甚至全國足球迷欣賞所有層級的足球頂級賽事。
比賽冠名贊助商安聯人壽也派代表至現場關心賽事，據中區業務襄理表示，全公司每年都非常期待安聯小世足的到來，他們感受到中部地區基層賽事水準越來越高，參賽的隊伍也越來越多，台灣已逐漸走出足球沙漠的稱號，也希望未來能持續舉辦。
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