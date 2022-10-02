高球／詹世昌台灣名人賽封王 奪亞巡賽第5冠

台灣男子職業高球好手詹世昌今天在台灣名人賽最終回合與印度卡漢同繳68桿，4輪總桿數同以273桿並列領先，詹世昌靠著在延長賽第2洞抓鳥勝出，奪得個人在亞巡賽的第5冠。

總獎金100萬美元（約新台幣3200萬元）的2022台灣名人賽，今天在台灣高爾夫俱樂部（老淡水球場）展開最終回合賽事。

36歲的詹世昌今天與同樣並列領先的印度卡漢（Rashid Khan）同在最後一組出發，一路緊咬並企圖超越，卡漢過程中一度領先3桿，詹世昌克服落後的劣勢，在最後1洞射下小鳥追平。

詹世昌、卡漢最終輪都揮出68桿，同以4回合總桿低於標準桿15桿的273桿，打破20年前創下的名人賽4回合歷屆最低桿記錄，兩人平分獎金新台幣10萬元，各得獎金5萬元；詹世昌隨後在延長賽第2洞抓鳥，贏得冠軍，也是個人亞巡賽第5冠。

值得一提的是，詹世昌包括今天在內，職業生涯歷經4次延長賽，獲得全勝紀錄。

回顧亞巡賽5冠，詹世昌認為，以這場國內大賽面臨最大壓力，主要是在台灣比賽，「自己也很想贏，臨場有很多朋友與觀眾來為我加油，自然壓力最大，所以今天一直想辦法讓自己保持穩定心態，最後終於美夢成真」。

談到未來目標，詹世昌透露，未來很想完成台灣大滿貫賽，以及繼續追求仰德TPC錦標賽及自2006年後就未再復賽的台灣公開賽的冠軍。