企業射箭／衛冕軍愛山林落馬 寒舍集團、新北凱撒爭冠

中華企業射箭聯賽季後挑戰賽今天產出本季總冠軍賽的對戰組合，尋求衛冕的愛山林遭新北凱撒擊落，提前宣告連霸失利，總冠軍賽將由新北凱撒對決國手雲集的寒舍集團。

愛山林首戰拿出衛冕氣勢，開局靠著郭紫穎帶領下取得領先，但新北凱撒戴宇軒男單以直落3賞給對手鄧宇成「鴨蛋」要回領先；愛山林女團再發揮超強戰力，以6：0再次拉開差距，以總積分22：14拿下勝利，將戰線延長到下午第三戰。

關鍵戰首點男團，兩隊拉鋸到加射，新北凱撒以5：4先下一城；第2點混雙再次鏖戰到加射，這次換愛山林以5：4扳平積分。第3點女團戰況依舊膠著，愛山林以5：3取得領先，第4點女單郭紫穎再幫愛山林將差距擴大到3分，但決勝的男單新北凱撒再次扮演「大補帖」，以6：0拿下積分，最終以總積分23：20逆轉，將與寒舍集團爭奪中華企業射箭聯賽4年總冠軍。

新北凱撒致勝功臣戴宇軒提到，今天攸關晉級，昨天特別去剪髮，神清氣爽將專注度留在動作細節上，希望好運一路維持到總冠軍賽。

新北凱撒激戰出線，寒舍集團今天倒是贏得輕鬆，對上協會青年隊的前兩點結束已取得11：3大幅領先，最終就以22：8拿到總冠軍賽門票。

寒舍集團教練郭振維表示，今天全隊狀態維持很好，加上「阿魏」魏均珩、蘇于洋、林佳恩都有出色表現，是拿下比賽的關鍵。面對之後冠軍賽，郭振維點名女子組要以提高穩定性為目標，希望能在冠軍賽拿下好成績。