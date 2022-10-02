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桌球／台灣男團不敵克羅埃西亞 世團賽吞2連敗

中央社／ 台北2日電
廖振珽。 廖振珽臉書
廖振珽。 廖振珽臉書

台灣男團今天在世界桌球團體錦標賽小組賽第2戰迎戰克羅埃西亞，「桌球教父」莊智淵並未出馬，由廖振珽拿下全隊唯一一勝，最終以1比3落敗，中華隊小組賽苦吞2連敗。

在中國成都舉行的2022世界桌球團體錦標賽，今天繼續進行小組賽賽程，男子組共32隊參賽，分成7組，分組前2直接晉級16強，另擇優取2支第3名隊伍晉級。

中華隊與比利時、克羅埃西亞、新加坡同組，而台灣桌球一哥林昀儒此役因教練偉關晴光確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），林昀儒未能隨隊前往中國成都參賽，衝擊台灣隊戰力。

中華隊首戰輸給比利時後，今天與克羅埃西亞交手，莊智淵並未上場，台灣男團由世界排名第290的彭王維打頭陣，以4比11、9比11、7比11不敵排名第25的加奇尼（Andrej Gacina）。

中華隊第2點由排名第80的廖振珽把關，對決排名第52的普卡爾（Tomislav Pucar），首局以5比11讓出後，廖振珽次局開局連得4分，但隨後讓對手連得5分反超，在10比9領先情況下，後續浪費2個局點，所幸把握第3個局點機會，以14比12搶下第2局。

廖振珽乘勝追擊，第3、4局分別以11比8、15比13拿下，幫助台灣隊扳平戰局。

世界排名第287的黃彥誠扛起第3點，面對排名第79澤利科（Filip Zeljko），以5比11、4比11、8比11敗下陣來。

廖振珽稍作休息後，在第4點提拍上陣，在以7比11、9比11丟掉前2局後，第3局一度以6比2領先，儘管遭加奇尼迎頭趕上，廖振珽穩住陣腳，以12比10搶下。

廖振珽第4局與對手纏鬥至局末，在8比10落後情況下，化解1個局點後，未能再下一城，以8比11輸球。

台灣男團小組賽接連輸給比利時、克羅埃西亞後，明天將與新加坡碰頭，爭取小組賽首勝開張。

廖振珽 桌球

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