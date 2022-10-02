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田徑／飛越9年全國紀錄！黃正琦成新一代「鳥人」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黃正琦打破男子撐竿跳全國紀錄。圖／中華田徑協會提供
黃正琦打破男子撐竿跳全國紀錄。圖／中華田徑協會提供

今年2月港都盃全國田徑錦標賽挑戰男子撐竿跳全國紀錄未果，來自屏東的田徑好手黃正琦，今天在新北市城市盃田徑公開賽完成目標，他成功躍過5公尺35，將高懸9年的全國紀錄送進歷史。中華田徑協會理事長葉政彥頒發破紀錄獎金4萬元給黃正琦、教練葉健銘2萬元。

原本的男子撐竿跳全國紀錄是退役的「鳥人」謝佳翰2013年全大運保持的5公尺32，黃正琦今年港都盃先以5公尺15改寫懸掛15年的大會紀錄後，兩度嘗試5公尺25失敗，直接選擇5公尺35再度挑戰，雖沒成功但也展現充足自信。

今天進行的第2天新北城市盃，黃正琦如願突破，他飛越5公尺35橫竿，成為國內新一代「鳥人」。

全國田徑錦標賽將於10月21到22日在宜蘭運動公園登場，黃正琦將以新科全國紀錄保持人身分再拚紀錄。

田徑 全大運

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