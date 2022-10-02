籃球／超過200隊與會！北市社區聯誼賽冠軍出爐

邁入第6屆的「111年台北市籃球暨羽球社區聯誼賽」，今年吸引男子組192隊，女子組12隊，總計204支隊伍共襄盛舉，賽事自7月開始，經過為期3個月各區預賽的激烈廝殺及關鍵8強賽，今天進行最後的冠軍爭霸戰，最終男女子組冠軍分別由hoops factory及萌芭蕉拿下。

今年8強有來自內湖區的「hoops factory」、松山區的「咕嚕咕嚕牛肉麵」、南港區的「福金鋼」，以及來自中正區的「瘋金鋼」等；去年前三名包含唐志中擔任隊長的HOMIES等今年再度與會，但決賽前就落馬，可見戰況逐年更為激烈。

決賽活動現場除搭配DJ演出，今年特別邀請花式籃球團隊「花式籃球JKC」帶來籃球融合熱舞的精采表演，台北市政府體育局局長李再立也到現場為今年的社區王者頒獎，並感謝204支參賽球隊、市民朋友們的熱情參與以及各位辛勞的執法裁判。

除了籃球項目以外，今年首次辦理羽球項目，採用團體賽制，共計24隊選手參賽，賽程已於上月17日落幕，最終由「榮承勢必得太平洋商旅」取得勝利，亞、季軍隊伍分別是騎兵、Babe羽球隊以及嘟嘟家族。