體育運動政策論壇 六都分享交流

為研判我國體育發展現況、展望並探究我國體育運動未來走向，「2022台灣體育運動政策論壇」昨天登場，社團法人台灣體育運動管理學會特邀國立體育大學特聘教授高俊雄擔任主持人、體育署主秘及六都體育運動局處首長擔任與談人，並邀請4位專家學者擔任評論人，此論壇共吸引現場與線上共計上百位與會者共襄盛舉。

體育署主任秘書呂宏進向大家說明過去十年體育白皮書的執行情況，並提及目前已啟動未來十年體育運動政策白皮書規畫，六都各體育運動局處首長也分別說明該市體育發展推動成果及政策推動重點。

新北市政府盤點既有設施的餘裕空間，以廣設微型運動中心，期盼達成更多點、更多便、更多元的施政目標，並強化國民運動中心的平台效益，協助學校培訓運動選手，也媒合該市菁英運動員在此平台曝光，為其後續的職涯發展鋪路。

桃園市政府透過興設選手培訓基地、移地訓練、引進外籍教練、整合醫療服務、提高得牌獎勵金等措施，培訓所轄的運動菁英選手，並透過在具人口集中優勢之社會住宅中設置微型運動中心及廣設天幕球場等方式，擴大市民運動風氣。

台北市政府透過持續舉辦大型國際賽事進行城市行銷，並發展多元共融之友善運動環境，以兼顧女性、孩童、移工、新住民等之運動平等權，也透過廣大基層訓練站之優勢，結合運科及防護機構及補助金的誘因，培訓運動菁英選手。

台中市政府大力推動友善運動環境，除充實運動設施，並兼顧設施之多功能面向，打造永續且多功能的運動休閒場域，也將興建全國首座足球運動休閒園區，連年辦理「社區足球深耕計畫」，期為台中足球運動發展奠定雄厚的根基。

台南市政府積極辦理全國性運動賽會，並將各式賽會如台南古都半程國際馬拉松、曾文水庫馬拉松、台南國際龍舟錦標賽等，融入並結合地方特色及文化元素，推動全民運動並帶動觀光旅遊業。

高雄市政府運動積極導入球團打造運動產業經濟，引進台鋼雄鷹棒球隊進駐澄清湖球場，盼透過職業運動與在地化的連結來帶動經濟、擴充運動價值，並透過運科輔助競技訓練，協助潛力運動選手，也將啟動「高雄市運動發展基金」，推動高雄市運動發展，培育更多優秀選手。