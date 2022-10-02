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環台賽／穿中華隊戰袍給女友看！黃文忠驚喜求婚

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊車手黃文忠環台賽第一站結束後求婚成功。記者曾思儒／攝影
中華隊車手黃文忠環台賽第一站結束後求婚成功。記者曾思儒／攝影

去年因疫情停辦的國際自由車環台公路大賽，今年在豔陽下回歸，中華隊車手黃文忠今天首站結束更上演浪漫的求婚戲碼，讓女友楊詠琪驚喜落淚，在眾多車友祝福下戴上戒指。

今年第6度參加環台賽的黃文忠，和楊詠琪4年前相識，他透露交往後女友從沒看過自己參加環台賽，「我就很認真準備全國錦標，為了她，再比一次環台賽給她看，讓她看我在仁愛路奔馳。」

兩人4年前正是因自由車結識，楊詠琪回憶說，當時她搭乘高鐵，遇到帶著車架搭車的黃文忠，她因車架顯眼才上前「搭訕」，才牽起這段緣份；她原本是桃園機場免稅店櫃姐，認識黃文忠後開始接觸自由車，她練習補給、自學按摩，成男友的車手路上的幕後幫手。

黃文忠選在環台賽第一站台北市站求婚，楊詠琪直喊意外，「他算低調、悶騷的人，很驚訝！」

楊詠琪坦言，自由車手收入不穩定，兩人認識時黃文忠正猶豫要不要繼續選手生涯，她決定全力支持，疫情爆發後更辭去櫃姐工作，加入黃文忠的自由車補給品事業，她甜笑說：「我是個很普通的女生，認識他後，知道他一直很努力，在追求自己的夢想，我想幫助他，完成夢想。」

今年環台賽一共有5站賽程，今天結束首站台北市站，明天展開桃園市站，楊詠琪也將繼續跟著中華隊足跡，見證未婚夫的車上英姿。

環台賽 自由車 中華隊

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