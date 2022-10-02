網球／東京強碰澳洲「壞小子」 曾俊欣喊期待

首爾公開賽闖進第二輪，我國網將「夜市球王」曾俊欣轉戰日本，東京公開賽首輪將強碰今年溫布頓打進決賽的澳洲「壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios），上演生涯首度交鋒，讓我國網球「一哥」十分期待。

「能有機會和頂尖的好手較勁，我覺得是一個非常好的機會。」世界排名88的曾俊欣正向說，面對世界排名20的基里洛斯，可讓自己更清楚和更高層的選手的差異，「這場比賽我就是全力以赴 ，把自己的最佳狀態打出來。」

基里洛斯今年打出生涯年，先是在家鄉大滿貫澳網摘下男雙金盃，溫布頓又打進決賽，美網也打進8強，另外在華盛頓公開賽奪冠；東京公開賽將是他美網後的第一站，和曾俊欣的對決預計4日登場。

東京公開賽屬於ATP 500系列，總獎金210萬8110美元，美網打進決賽、目前世界排名第2的挪威好手魯德（Casper Ruud）列頭號種子，上月底拉沃盃表現亮眼的美國好手帝亞弗（Frances Tiafoe）也將參賽。