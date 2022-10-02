環台賽／台北站豔陽中開跑 馮俊凱奪敢鬥賞

去年因新冠肺炎疫情取消的國際自由車環台公路大賽，今年賽事從3月改到10月登場，今天迎接第一站賽程，地主中華隊由第13度參賽的「一哥」馮俊凱領軍，他雖以0.03秒差距錯失個人總冠軍黃衫，但穿上今年新增設、單站最具競賽挑戰勇氣表現的「敢鬥賞」白衫，同樣登上頒獎台。

2022年國際自由車環台公路大賽總共5站，第一站從台北市繞圈賽揭開序幕，各隊車手從市政府出發，繞行景福門後折返，每圈約10.4公里，繞行8圈共計83.2公里；今天馮俊凱數度突圍，總共搶下15分的衝刺分，僅落後今天4衫得主、日本愛三工業車隊的岡本隼1分，為接續3站騎出好的開始。

馮俊凱透露，團隊訓練時把重點放在第二站到第四站，今天目標和接續目標都相同，要讓成績維持在前半段，「基本上賽前一個月內，一個星期有三天會在這路線，雖然我們熟悉環境，還是希望爬坡時把高強度的感覺展現出來，所以我很期待明天之後的比賽。」

明天第二站桃園市站將繞行石門水庫，在復興區決戰角板山，共計120.59公里；第三站橫跨新竹縣、苗栗縣與台中市的浪漫台三線站，全程約156.5公里，沿途會有衝刺點與登山點，是決勝關鍵戰；第四站高雄市站將從愛河畔旁的二二八和平公園出發，途經宗教文化景點佛陀紀念館、旗山、美濃及猶如「月世界」般的惡地地形田寮等，長達158.47公里，為今年最長賽段。

壓軸的第五站10月6日移師屏東縣大鵬灣，起點在大鵬灣國際休閒特區往濱灣公園碼頭，騎往跨海大橋再繞回起點，每圈約12公里，繞行12.5圈，總計149.83公里。

馮俊凱表示，中華隊的戰術很簡單，「必須把握每個可以突圍的機會，每個人都可以去試試看。」中華隊今年「老鳥帶菜鳥」，除13度參賽的馮俊凱、第6度參賽的黃文忠、盧紹軒，帶領年輕小將杜志濠和環台賽新人李廷威出賽。

今年環台賽的第一站最大贏家是老面孔，2018年就包下環台賽首站所有領騎衫的岡本隼，今天再度囊括總成績冠軍的黃衫)、登山王的圓點衫、衝刺王的綠衫和亞洲總成績冠軍的藍衫。