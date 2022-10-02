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田徑／世錦賽後首戰 陳奎儒復出找感覺

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
東奧國手陳奎儒（右一）新北市全國田徑公開賽重新回到男子110公尺跨欄戰場。圖／中華田協提供
東奧國手陳奎儒（右一）新北市全國田徑公開賽重新回到男子110公尺跨欄戰場。圖／中華田協提供

7月田徑世錦賽前，東京奧運國手陳奎儒卻在訓練時拉傷右小腿，遺憾完成生涯第2度的世錦賽後就開始養傷，今天新北城市盃全國田徑公開賽迎接回歸第一站，雖跑回公開男110公尺跨欄冠軍，但13秒92的成績讓自己頻頻搖頭。

陳奎儒男子110公尺跨欄生涯最佳成績是13秒34，今年5月在日本跑出本季最佳的13秒49，世錦賽帶傷上陣只跑出13秒82的分組墊底成績，沒能延續2019年跑進準決賽的成績。

今天新北城市盃決賽，第5道出賽的陳奎儒雖一路領先，但對最終成績坦言不滿意。

「世錦賽後就在養傷，9月初才開始練欄架，這兩、三周才回到公開男的欄架高度，今天身體狀況不錯，但欄架感覺還沒找到，跑得很亂。」陳奎儒自評說。

今天「秋老虎」發揮，110公尺跨欄決賽在正中午登場，氣溫高達35度，對身體也是考驗，陳奎儒把城市盃就當作回到賽場的開始，重點放在月底的全國田徑錦標賽，希望能跑出好成績，爭取積分。

陳奎儒強調，傷後回歸，這兩周才會將強度慢慢提升，面對今年最後一場全田賽，除要拿積分，重點還是要健康完賽，銜接到2023年新賽季。

東奧國手陳奎儒（左一）新北市全國田徑公開賽重新回到男子110公尺跨欄戰場。
東奧國手陳奎儒（左一）新北市全國田徑公開賽重新回到男子110公尺跨欄戰場。

陳奎儒 世錦賽 田徑

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