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高球／桑德森農場錦標賽第3輪繳68桿 俞俊安拚前10

中央社／ 台北2日電
台灣旅美高球好手俞俊安今天在桑德森農場錦標賽第3輪找回節奏，繳出低於標準4桿的68桿，3回合累計以低於標準8桿的208桿，暫時並列第15，明天最終輪賽事有機會挑戰前10。（PGA TOUR提供）
台灣旅美高球好手俞俊安今天在桑德森農場錦標賽第3輪找回節奏，繳出低於標準4桿的68桿，3回合累計以低於標準8桿的208桿，暫時並列第15，明天最終輪賽事有機會挑戰前10。（PGA TOUR提供）

台灣旅美高球好手俞俊安今天在桑德森農場錦標賽第3輪找回節奏，繳出低於標準4桿的68桿，3回合累計以低於標準8桿的208桿，暫時並列第15，明天最終輪賽事有機會挑戰前10。

在美國密西西比州傑克遜郡舉行的美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）桑德森農場錦標賽，今天展開第3回合賽事，美國好手哈伯德（Mark Hubbard），單回合狂打7鳥、無柏忌的完美表現，繳出65桿，3回合以低於標準15桿的201桿，衝上第一，明天將尋求個人美巡賽生涯首冠。

俞俊安靠著上季在PGA次巡賽光輝國際巡迴賽排名在前25名以內，取得2022-2023年PGA賽季參賽資格，與同樣來自台灣、東京奧運高球銅牌得主潘政琮一同征戰PGA。

俞俊安這次在桑德森農場錦標賽首輪飆出67桿，排名一度衝上並列第3，但次輪遭遇亂流，打出73桿，排名下滑，今天第3輪從第1洞出發，在第4洞苦吞雙柏忌後，下一洞捕鳥止血，隨後在第6洞又領到柏忌，所幸他及時穩住陣腳，在第7、8洞連抓2鳥。

俞俊安轉場後漸入佳境，再進帳4鳥，以68桿繳卡，3輪合計208桿，暫時並列第15，儘管與領先的美國好手哈伯德有7桿的差距，但仍有機會挑戰個人本季在PGA賽事首次前10名。

另外，台灣旅美高球好手潘政琮在首輪揮出70桿後，第2、3輪都打出71桿，3輪合計以低於標準4桿的212桿，暫並列第50名。

俞俊安 潘政琮

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