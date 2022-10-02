田徑／逼近百米全國紀錄平常心 楊俊瀚先追求穩定成績

「台灣最速男」楊俊瀚在新北城市盃全國田徑公開賽100公尺預賽飆10秒14，但因超風速無法列入計算，今天準決賽繳出10秒17，儘管接近全國紀錄，他依舊平常心，想先追求穩定成績。

楊俊瀚100公尺生涯最佳成績為10秒11，也是目前全國紀錄保持人，這次參加在新北市板橋第一運動場舉行的111年新北城市盃全國田徑公開賽，昨天預賽狂飆10秒14，可惜因風速每秒達2.5公尺，超過規定的2.0公尺；而他在今年3月的新北市全國青年盃田徑公開賽也曾飆出10秒04，但同樣因超風速，因此兩次成績均未能列入計算。

楊俊瀚今天在準決賽上陣，跑出10秒17，闖進明天決賽，也是自109年12月全國田徑錦標賽以來個人最佳成績。

歷經開季成績起起伏伏，楊俊瀚今天賽後受訪時坦言，一度對自身技術和能力產生懷疑，而陷入負面循環。

楊俊瀚在結束5月日本移訓、比賽後返台，隨後投入月底台灣田徑公開賽，楊俊瀚透露，當時開始放慢步調，從裡到外盤點自己狀況、心態和訓練上的問題，並在9月中的台北市秋季全國田徑公開賽檢視成果，而他當時在秋季盃跑出10秒30，也是僅次於今天城市盃準決賽的表現。

楊俊瀚逐漸找回昔日狀態，他說：「城市盃後預賽和準決賽讓我清楚跑步當下的思緒要怎麼整理，專注力回到自己身上，而要專注在自己身上這件事情會越比越困難 ，因為關注、期待越來越多。」

對於昨天預賽跑出10秒14，楊俊瀚僅淡淡地說「還好」，他透露，無論是現階段以及明年參加國際賽的時候，希望能將成績穩定維持在10秒1多至10秒2多之間，且設法不受天氣、對手影響，而打亂自身步調。

談到明天男子100公尺決賽是否想挑戰所保持的全國紀錄，楊俊瀚選擇先將專注力放在自己身上，先不去想太多，他強調，成績是附加價值，「跑得好，代表執行得非常好，若跑得不好，代表還有地方要去調整」。