網球／約克維奇殺進特拉維夫網賽冠軍戰 拚本季第3冠

ATP250巡迴賽特拉維夫網球公開賽昨（1）日在以色列進行四強賽，賽爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）以6：1、7：6擊敗俄國選手薩菲琳（Roman Safiullin），以三連勝之姿殺進冠軍戰，本季巡迴賽打入第4次決賽，將挑戰第3冠。

首盤約克維奇取得絕對優勢，開場17分鐘就打出5：0領先，到第六個回合才讓對手拿下1分，下個回合他立馬回敬，以6：1輕鬆拿下第一盤。第二盤開始薩菲琳進入狀況，先取得2：1領先，雙方持續膠著到搶七，才由約克維奇辛苦拿下第二盤，直落二殺進冠軍戰。

面對排名104名的俄國黑馬薩菲琳，約克維奇賽後說道「這是一場非常競爭的比賽，特別是第二盤。」約克維奇表示自己在第二盤時因為對手帶來的侵略性造成他很緊張，帶有些情緒，但好在及時回穩才拿下這場勝利。

作為大會頭號種子，約克維奇首輪賽事免戰，接著連下三城進入最終決賽，將於台灣時間2日晚間11時30分出戰克羅埃西亞選手希利奇（Marin Cilic），雙方將爭奪冠軍金盃。

約克維奇本季單打成績拿下27勝6負，從2006年起連續17年奪得至少25勝，寫下網球史上新紀錄。