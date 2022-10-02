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加拿大羽賽／逆轉前球后馬琳！宋碩芸驚奇闖決賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
宋碩芸（前）和李芳任（後）今年曾組成混雙參加台北公開賽。記者侯永全／攝影
宋碩芸（前）和李芳任（後）今年曾組成混雙參加台北公開賽。記者侯永全／攝影

世界排名68的我國羽球女將宋碩芸，今天在加拿大公開賽打出大驚奇，她4強賽面對里約奧運金牌、3度世錦賽奪金的西班牙前球后馬琳，首局僅拿9分，但接續兩局演出後來居上戲碼，大逆轉拍下目前世界排名第5的馬琳，勇闖決賽。

這是宋碩芸生涯首度碰西班牙名將，小宋首局一路落後，第二局也曾以10：13居下風，但13：14時打出連拿6分猛攻，逆轉下以21：15扳平局數。

決勝第3局，兩人7度戰平，小宋18：18下連拿兩分，率先取得「賽末點」，最終在第2個賽末點兌換勝利，以9：21、21：15、21：19拿下生涯重大勝利，搶下女單決賽門票。

今天耗時1小時13分鐘拍下頭號種子馬琳，未列種子的小宋明天壓軸戰將碰列第2種子的地主名將李文珊，挑戰再扮「種子殺手」。

加拿大公開賽屬BWF超級100系列賽，除宋碩芸闖女單決賽，混雙列第7種子的葉宏蔚／李佳馨也打進最終戰，明天將對決列頭號種子的日本組合齋藤夏／綠川大輝。

李佳馨和鄧淳薫的女雙組合也闖加拿大公開賽4強，但今天沒能再闖關，以15：21、25：27敗給日本組合廣上瑠依／加藤佑奈。

世錦賽 羽球 里約奧運

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