北市身障運選手掙脫缺陷框架 賽中展現耀眼自己

台北市身心障礙市民休閒運動會睽違三年恢復舉行，今（10/1）假台北市立體育場盛大舉辦，現場共約600位市民參加，活動以趣味競賽方式進行，不僅有利提升身心障朋友運動興趣，進而能養成固定運動習慣，尤其在歷經疫情後，更宣導身體健康的重要性。

受邀帶領暖身操的林信廷，正努力地引領著大家熱身，他也和在場的參賽者同樣經歷過徬徨無助、失落，從小因家族遺傳的視網膜病變，讓他在正處青春年華時已趨近全盲，但他選擇擺脫這些沮喪，很快的振作，如同現場的身障朋友一樣，沒有因為缺陷而放棄生活，而是把不方便作為能量，讓自己比起一般人更耀眼。

台北市體育局長李再立(左)與金鐘行腳節目得主林信廷。 圖/南野子國際整合行銷提供

林信廷不僅熱愛運動，健身、馬拉松、跳舞、潛水、划獨木他都嘗試過，同時也是位藝術家、而他最為人熟知的是，他曾榮獲第50屆金鐘獎行腳節目主持人獎的殊榮。對於今天出席台北身障者運動會，他表示對於復辦這項活動非常開心，並且感到非常榮幸能在活動開始前能站到台前帶領大家做暖身，也希望自己的經歷能鼓勵更多人在自己努力的道路上堅持下去，並告訴更多身障者必須要對自己有自信，唯有自信才能走出屬於自己的道路。

其實不止林信廷，今天來參與運動會的，不論是身障朋友或是家人，都在趣味競賽中獲得了放鬆與最難忘的回憶，同時也結識更多夥伴，在這場屬於臺北市身心障礙者的年度最大盛會，身心障礙者充分展現他們最自豪的運動家精神，並把自己最好的一面展現出來。