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桌球／一姐陳思羽包辦2勝 台灣女團桌球世錦賽拉2連勝

中央社／ 台北1日電
台灣桌球一姐陳思羽今天一人包辦2勝。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
台灣桌球一姐陳思羽今天一人包辦2勝。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

台灣桌球一姐陳思羽今天一人包辦2勝，在世界桌球團體錦標賽小組賽第2戰，以3比1擊敗羅馬尼亞，在小組預賽拉出2連勝，暫居分組第1，可惜男團首役以1比3不敵比利時。

在中國成都舉辦的2022世界桌球團體錦標賽，今天進行第2天小組賽，台灣女團與羅馬尼亞、葡萄牙、瑞典同組，男團則與比利時、克羅埃西亞、新加坡同屬第7組，小組排名前2的隊伍，可直接晉級16強。

台灣女團今天依舊由世界排名22的陳思羽擔任開路先鋒，迎戰羅馬尼亞第2號女單、世界排名37的薩瑪拉（Elizabeta Samara），陳思羽歷經5局大戰，以3比2有驚無險擺脫對手，也替台灣開出紅盤。

第2點上陣的鄭怡靜，則以0比3不敵羅馬尼亞一姐斯佐科斯（Bernadette Szocs），也讓戰局戰成1比1平，所幸接下來登場的小將李昱諄適時建功，以3比0橫掃迪亞科努（Adina Diaconu），也替台灣女團取得2比1「聽牌」優勢。

台灣一姐陳思羽休息片刻後提拍再上，這回她又是歷經5局苦戰後，以3比2力克斯佐科斯，成功「關門」，也助台灣女團順利以3比1擊敗羅馬尼亞，明天台灣女團將休兵一天，後天再迎戰瑞典，只要再勝將可以分組第1之姿晉級。

至於由「桌球教父」莊智淵領軍的台灣男團，首點他雖以3比1拍下艾雷葛洛（Martin Allegro），可惜接下來的廖振珽與黃彥誠，都沒能拿下勝利，負責壓陣的莊智淵在第4點，又以1比3不敵努亭克（CedricNuytinck），吞下小組賽首敗。

陳思羽 桌球 莊智淵

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