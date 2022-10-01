快訊

中職／逆轉再逆轉！詹子賢再見安打 兄弟12場11勝

與夏克立斷開16年婚姻 黃嘉千現身小巨蛋當眾掩面大哭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

青年盃／家境困苦只能住頂樓加蓋 潘美金三姊妹盼靠舉重翻轉人生

聯合新聞網／ 綜合報導
姊姊潘幸甄將妹妹潘美金公主抱。 舉重協會提供
姊姊潘幸甄將妹妹潘美金公主抱。 舉重協會提供

中華奧會100周年紀念暨111年精漢堂全國青年盃舉重錦標賽今進行國中女生組49公斤級賽事，金牌由第一次參加公開比賽的湖內國中潘美金以抓舉55公斤、挺舉62公斤、總和117公斤勇奪金牌，首度參賽就有如此成績，她與就讀路竹高中的姊姊潘幸甄都說：「想透過舉重讓家裡生活好一點」。

潘家三姊妹，大姊潘春金、二姊潘幸甄、小妹潘美金都是從小練舉重，她們來自高雄湖內，不僅是家境清寒的低收入戶，母親則是來自越南的新住民外配，家中的花費全靠打零工的父親，但入不敷出，剛上大一的大姊能靠著打工養活自己，潘幸甄、潘美金只能靠著舉重訓練、比賽得來的營養金、獎金過日，說她們是靠舉重在過生活一點也不為過。

潘家目前只能住在頂樓的鐵皮加蓋空間，家中連一張正常、完好的椅子都沒有，幾年前甚至連三餐都有困難，就在這樣的情況下湖內國中的舉重教練黃厚銘對她們伸出了援手，潘幸甄、潘美金姊妹倆笑說：「可以說是為了三餐被騙去練舉重的」，但隨後補充道，雖說是因為這樣才去練舉重，但也是因為這樣慢慢練出興趣，所以大姊才拉著兩個妹妹一起投入這樣運動。

湖內國中舉重隊教練黃厚銘坦言，基層找選手不易，來練的大部分家中經濟都有困難，屬於社會上較弱勢的一群，想靠練舉重來翻轉人生的例子並不在少數，也才有她們姊妹這樣的狀況，黃厚銘教練說道，「只要選手有心想拚，我能救一個是一個，裝備、營養、醫療等後援我一手包，選手只管好好做訓練，這樣才有機會翻身」。

曾在2020年入選世界青少年舉重錦標賽國手的二姊潘幸甄，目前就讀路竹高中，這次在高中女生組49公斤級以總和151公斤拿下銀牌，視郭婞淳為偶像的她，目標自然是期待自己能像她一樣能可以揚名國際，雖然近期深受腰傷困擾訓練受限，但她仍滿意這次的表現。

初試啼聲就一鳴驚人摘金的小妹潘美金，笑稱這個金牌完全在她的預料之內，由此可見她的自信，不過她也跟姊姊潘幸甄一樣近三個月腰傷纏身無法正常訓練，賽前狀況只能用糟糕形容，但潘美金說：「雖然很久沒有做大重量，但我很有信心，第一次參加比賽很開心也很興奮，上場前我都會跟自己內心說話，告訴自己不要緊張，很開心我做到了」。

今日的國中女生組49公斤級，金牌就由湖內國中潘美金拿下，她抓舉55公斤、挺舉62公斤、總和117公斤，都是所有選手之冠，銀牌三民國中江靜怡，總和103公斤，銅牌新光國中黃怡禎，總和102公斤。

姐姐潘幸甄緊盯妹妹潘美金練習。 舉重協會提供
姐姐潘幸甄緊盯妹妹潘美金練習。 舉重協會提供

國中女生組49公斤級金牌，湖內國中潘美金出賽金牌。 舉重協會提供
國中女生組49公斤級金牌，湖內國中潘美金出賽金牌。 舉重協會提供

國中女生組49公斤級金牌，湖內國中潘美金出賽。 舉重協會提供
國中女生組49公斤級金牌，湖內國中潘美金出賽。 舉重協會提供

國中女生組49公斤級金牌，湖內國中潘美金出賽。 舉重協會提供
國中女生組49公斤級金牌，湖內國中潘美金出賽。 舉重協會提供

國中女生組49公斤級金牌，湖內國中潘美金出賽。 舉重協會提供
國中女生組49公斤級金牌，湖內國中潘美金出賽。 舉重協會提供

國中女生組49公斤級金牌，湖內國中潘美金出賽。 舉重協會提供
國中女生組49公斤級金牌，湖內國中潘美金出賽。 舉重協會提供

國中女生組49公斤級金牌，湖內國中潘美金出賽。 舉重協會提供
國中女生組49公斤級金牌，湖內國中潘美金出賽。 舉重協會提供

潘美金與姊姊潘幸甄跟教練合照，左起黃厚銘、潘美金、吳萱旻、潘幸甄。 舉重協會提供
潘美金與姊姊潘幸甄跟教練合照，左起黃厚銘、潘美金、吳萱旻、潘幸甄。 舉重協會提供

潘美金(左)與姐姐潘幸甄。 舉重協會提供
潘美金(左)與姐姐潘幸甄。 舉重協會提供

國中女生組49公斤級金牌，湖內國中潘美金出賽。 舉重協會提供
國中女生組49公斤級金牌，湖內國中潘美金出賽。 舉重協會提供

國中女生組49公斤級金牌，湖內國中潘美金出賽。 舉重協會提供
國中女生組49公斤級金牌，湖內國中潘美金出賽。 舉重協會提供

國中女生組49公斤級金牌，湖內國中潘美金出賽。 舉重協會提供
國中女生組49公斤級金牌，湖內國中潘美金出賽。 舉重協會提供

金牌 女生 青年

相關新聞

羽球／贏1場中華電信捐贈100棵樹 戴資穎：蠻酷的

羽球一姊戴資穎今天受到中華電信邀請擔任永續發展傳播大使，平時就相當有環保意識、出國住飯店都自備枕頭、棉被、床罩、盥洗用品...

田徑城市盃／出賽成破紀錄保證 余雅倩今年刷4大會紀錄

我國女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩，繼上月僅用一擲就改寫台北市秋季盃大會紀錄後，今天的新北市城市盃她又在首擲就以60公尺5...

田徑城市盃／世錦賽後首戰 陳奎儒還在重新找感覺

在7月份帶著右小腿拉傷傷勢跑完世錦賽後，我國跨欄好手陳奎儒今天在新北市城市盃復出重新尋找比感覺，並在公開男110公尺跨欄...

青年盃／家境困苦只能住頂樓加蓋 潘美金三姊妹盼靠舉重翻轉人生

中華奧會100周年紀念暨111年精漢堂全國青年盃舉重錦標賽今進行國中女生組49公斤級賽事，金牌由第一次參加公開比賽的湖內國中潘美金以抓舉55公斤、挺舉62公斤、總和117公斤勇奪金牌，首度參賽就有如此

北市身障運選手掙脫缺陷框架 賽中展現耀眼自己

台北市身心障礙市民休閒運動會睽違三年恢復舉行，今（10/1）假台北市立體育場盛大舉辦，現場共約600位市民參加，活動以趣味競賽方式進行，不僅有利提升身心障朋友運動興趣，進而能養成固定運動習慣，尤其在歷

玩出健康動出興趣 視障跑團也來北市身心障礙市民休閒運動會共襄盛舉

台北市致力打造友善運動城市，優化無障礙運動環境，為鼓勵更多身心障礙朋友親近運動，專門規劃的身心障礙者休閒運動會，睽違三年再次登場，以五項趣味競賽，打開身心障礙者對運動的興趣。 活動會場加油聲此起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。