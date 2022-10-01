玩出健康動出興趣 視障跑團也來北市身心障礙市民休閒運動會共襄盛舉

台北市致力打造友善運動城市，優化無障礙運動環境，為鼓勵更多身心障礙朋友親近運動，專門規劃的身心障礙者休閒運動會，睽違三年再次登場，以五項趣味競賽，打開身心障礙者對運動的興趣。

活動會場加油聲此起彼落，場上參賽者戴上安全帽，頭頂著球，將球保持平衡在頭上，必須要平穩地將球運至終點，不可掉落。這是五項競賽中的其中一項「穩如泰山」，不只考驗了平衡技巧，同時也考驗著參賽者的耐心與毅力。其他還有像是「快手換杯」、「我最搖擺」、「你是我的眼」、「雙龍擺尾」，都是主辦單位規劃，適合所有障別的身心不便者參加，讓到場的身心障礙者都能一同享受本次的運動會。

本次“信義歡樂跑跑團”也組團參加本次的活動，信義歡樂跑跑團是由一群有毅力的視力障礙者與有耐心的陪跑員所組成的，跑團裡的視障者君君表示對於首次參與這個活動感受到市政府對於北市的身心障礙者非常用心，同時也說到起初參加跑團時非常辛苦，一週練習兩次，毅力是最重要也是最大的挑戰。也非常感謝自己的陪跑員非常有耐心，不管在練習時，或是賽前的集訓都不斷專業的提醒跑步的技巧，讓她能更快的熟悉感覺。

陪跑員是一個艱鉅的任務，信義歡樂跑跑團裡的陪跑員表示最困難的地方是與障者的溝通及默契培養，拉著一條繩子，利用繩子擺動的幅度、來預測對方與自己的距離，避免跑步的時候互相碰撞，讓視障者對你有信心，所以要了解他的步調和身體狀況，然後盡力去配合他們。陪跑員也表示不僅於跑步，更帶領視障者參加更多不同類型的活動，例如：協力車、龍舟……等，希望藉由參與更多不同的項目，讓視障者能夠把運動當作生活一部分，享受運動帶來的美好。