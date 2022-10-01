「運動健身，無礙人生」111年台北市身心障礙市民休閒運動會熱情登場！

由台北市政府體育局主辦的「111年臺北市身心障礙市民休閒運動會」今(10/1)於台北體育館熱情登場，本屆運動會共計有68支隊伍、近600名身心障礙市民及親友們共襄盛舉，一起運動健身無礙人生。

體育局李再立局長今出席開幕典禮表示，期望透過運動會鼓勵身心不便的朋友們走出家門，讓運動場成為身障朋友及家人們之間的交流平台，並藉由運動結識志同道合的夥伴。

台北市體育局長李再立致詞。 主辦單位提供

本次運動賽會共規劃快手換杯、我最搖擺、穩如泰山、你是我的眼、雙龍擺尾等五項關卡，分別考驗參賽者的注意力、手眼協調力及肌耐力，更首度推出身心障礙者科技體適能檢測，針對輪椅使用者設置專用的身體組成分析儀(InBody)，將科技融入體育，帶動本市多元族群運動的風氣，成為運動平權的城市典範。

本市身心障礙市民休閒運動會從105年舉辦至今，身心障礙朋友透過趣味競賽方式，邊玩邊動以達到運動的效果，同時讓參加者能透過賽前練習，養成自律的運動習慣及保持良好的運動頻率，尤其是長時間使用輪椅的肢障者，維持良好的運動習慣可以避免核心肌群的流失，強化自我免疫力，在疫情之下更能保護自身健康。

台北市體育局長李再立(中)大跳健康操。 主辦單位提供

台北市相當重視身心不便者的運動權，致力打造友善共融的運動環境，除了辦理運動賽會，也從108年開始推動社區型的身障巡迴運動指導團課程，近年來更陸續完善各項體育設備及場館，打造讓身心障礙者也能安心使用的設施，期許本市能扮演領頭羊，打造一座共融、共好、共享的友善運動城市。