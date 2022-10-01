足球／南投體育場新修跑道啟用 璉紅盃幼兒足球賽開踢

南投縣立體育場在今天舉行新修跑道啟用典禮暨璉紅盃五人制幼兒足球錦標賽開幕，由縣長林明溱主持，他也鼓勵民眾多多利用體育場來運動，養成每天規律的運動習慣，在疫情期間更要多運動，以提升縣民身體健康。

林明溱指出，南投縣體育場原有跑道已使用10多年毀損嚴重已不堪使用，為避免造民眾及田徑選手受傷，本次重新鋪設PU材質跑道，改善安全運動環境，讓田徑場更完善，以做為全縣優質田徑訓練基地。

今天也特別邀請到南投縣田徑跳遠名將，同時也是我國男子跳遠及三級跳遠兩項全國紀錄保持人乃慧芳，回母縣見證並一同啟用，盼未來田徑場能培育出更優秀的田徑運動員。

今天跑道啟用也配合璉紅企業有限公司贊助共同合辦第三屆全縣5人制幼兒足球賽，並由南投縣體育會及足球委員會、南投縣璉紅台足球培育發展中心、國立台灣體育運動大學球類系共同承辦，今年仍受疫情影響共計有33隊公私立幼兒園參加，隊職員總計約500多人參加。

今年正逢四年度全球體壇盛事，第22屆世界盃足球賽，將於11月20日至12月19日在卡達舉行，屆時將成為2019冠狀病毒病疫情於全球範圍內爆發後首個不受限制的大型體育盛事，南投縣也搭上世界盃足球賽風潮規畫舉辦幼兒紮根足球賽，主要鼓勵讓孩子多運動，喜歡踢足球，培養運動興趣，期望未來能成為優秀運動員。