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羽球／贏1場中華電信捐贈100棵樹 戴資穎：蠻酷的

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
戴資穎擔任中華電信永續發展傳播大使。記者劉肇育／攝影
戴資穎擔任中華電信永續發展傳播大使。記者劉肇育／攝影

羽球一姊戴資穎今天受到中華電信邀請擔任永續發展傳播大使，平時就相當有環保意識、出國住飯店都自備枕頭、棉被、床罩、盥洗用品的她，未來只要每贏一場球中華電信就將捐贈出100棵樹木，期望在3年內能夠種下1萬5000顆，讓戴資穎都直言「蠻酷的」。

中華電信近年積極推動ESG永續發展，並大力提倡環保概念與實際行動，今天特別舉辦「中華電信 羽你一起護地球 環保營」，邀請戴資穎擔任中華電信永續發展傳播大使，也宣佈正式啟動「拍下勝利、種下樹木」3年計畫，未來3年只要戴資穎出賽國內、外羽球賽事獲勝1場，中華電信即捐贈100棵樹木。

在今天記者會上戴資穎也與擔任主持人的姊姊戴靖潔攜手同台，她也透露平時自己就有隨身攜帶環保餐具、環保杯和環保袋的習慣，出國時甚至會帶上枕頭、棉被、床單和盥洗用品，一方面能夠避免過敏狀況發生，也能減少飯店一次性備品的消耗，達到環保愛地球的目的。

談到中華電信推出的「拍下勝利、種下樹木」計畫，戴資穎也直言「蠻酷的」，期待能贏下更多比賽讓中華電信為幫她種下更多數，不過當聽到要種下1萬5000棵樹必須贏下150場比賽時，戴資穎則笑說：「我數學不太好，但就努力，也想看看到時候這些樹會種在哪裡。」

本月戴資穎將前往歐洲參加丹麥公開賽與法國公開賽，其中戴資穎過去曾在丹麥公開賽兩度奪冠，這次首輪她則將遭遇泰國選手布莎南（Busanan Ongbamrungphan），談到目前的備戰狀況，她則強調將以平常心做準備。

戴資穎 羽球

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