羽球／三度延賽挺過疫情 牧德盃企業排名賽重啟

第7屆「牧德盃企業羽球排名賽」，受疫情影響停辦後，今天於台北市體育館盛大重啟賽會，本屆吸引包括合作金庫、阿默蛋糕、澳根尼、台積電、聯發科、華碩電腦、台塑企業等各上市櫃公司眾家羽球好手參賽，參與公司總市值上看18.5兆，約莫佔台股總市值47.7兆的百分之38.8。

本屆賽制分為專業組及企業組、團體賽及個人賽，總計有60隊完成報名，其中包括6支羽球專業球隊，儘管第六屆因疫情三度延誤，牧德盃恢復舉辦，將賽事規模再往上推升層次，邀請去年東京奧運男子雙打金牌搭檔李洋/王齊麟，台灣男單「羽球王子」王子維一同出席賽會，並與國內頂尖企業交流同樂，共享羽球運動魅力。

此外，連江縣政府也跨海合作，除藉由賽事推廣馬袓觀光及在地特色外，也讓更多人認識馬袓美麗的四鄉五島，更邀請馬祖酒廠打造專屬的牧德盃紀念酒，成為賽事亮點之一。

牧德科技總經理陳復生表示，秉持著提倡企業聘用體育績優生、培養運動員第二專長並營造公司內部運動風氣的初衷，牧德科技不僅獲得教育部體育署「運動企業認證」之外，也獲得「運動好人才、企業動起來」的經費補助，目前共有14位體優生在公司任職，約佔公司百分之6人力，而「牧德盃」就是在這樣的企業文化下形成，於公司內部變成一年一度的活動盛事。

牧德盃成立以來，藉由體優生長期對運動投入，以及導入舉辦賽事經驗，帶領超過100企業員工，傾全力完成籌辦賽事的艱鉅任務，不僅提升公司向心力，也增加企業員工光榮感，本屆賽事總監蔡政羽，正是牧德科技長期聘任的羽球體優生，今年扛下賽會總召任務，蔡政羽說：「本屆賽會歷經疫情，加深籌辦困難度，幾度因為場地因素延期，有些球隊賽前最後一刻傳出隊員確診，我們也緊急邀請遞補球隊參賽，堅持不放棄的精神下，一一化解難題，才讓比賽得以重啟。」

蔡政羽強調，牧德盃秉持著「運動有Power企業皆Winner」精神，號召公司員工跨部門組織籌備小組，透過活動的辦理，凝聚公司員工的向心力，這對企業治理而言，無非也是一個打造團隊合作，並提升各部門員工在既有專業領域外能力。