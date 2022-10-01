快訊

本土已641萬人染疫 幼兒疫苗接種率將破4成 加速增抗體

本土+43,040、境外+45、死亡+48 共10縣市破千例

台鐵萬華車站驚傳人員落軌死亡事故 北部上下行列車延遲

PGA／桑德森農場錦標賽次輪 俞俊安繳71桿並列31

中央社／ 台北1日電
擁有亮麗開局的台灣旅美高球好手俞俊安，第二輪遇到亂流。 美聯社
擁有亮麗開局的台灣旅美高球好手俞俊安，第二輪遇到亂流。 美聯社

擁有亮麗開局的台灣旅美高球好手俞俊安，今天在PGA桑德森農場錦標賽次輪遭遇亂流，繳出高於標準1桿的73桿，兩回合累計以低於標準4桿的140桿，排名並列31。

在美國密西西比州傑克遜鄉村俱樂部舉行的PGA桑德森農場錦標賽，今天進行第2回合競桿，比利時好手戴特利（Thomas Detry，另譯：狄崔）連續兩回合都繳出低於標準5桿的67桿，以低於標準10桿的134桿衝上排頭。

俞俊安在首輪表現亮眼，共打下7鳥、僅吞2個柏忌，讓他一度以67桿的好成績，排名一度並列第3，且與領先集團僅有1桿之差。

沒想到次輪俞俊安沒能持續走高，反遭遇亂流，他雖打下3鳥，卻也吞下2個雙柏忌，讓他以高於標準1桿的73桿繳卡，成績也下滑至並列31。

至於東京奧運男子高爾夫銅牌名將潘政琮，首輪打出低於標準2桿的70桿，今天他再添3鳥，卻也領到2個柏忌，以低於標準1桿的71桿完賽，累計以低於標準3桿的141桿，排名暫列46，有驚無險晉級最後2天決賽。

桑德森農場錦標賽第2回合打完，大會取低於標準2桿的142桿為晉級標準，共取78名選手晉級後兩天決賽。

俞俊安 高爾夫

延伸閱讀

城市盃田徑／世錦賽後首戰 陳奎儒還在重新找感覺

MLB／光芒晉級季後賽 輸球的太空人也有收穫

高球／台灣名人賽第2輪 王偉祥、詹世昌並列第2

PGA／俞俊安強勢開局並列第3名 感謝潘政琮相助

相關新聞

田徑城市盃／出賽成破紀錄保證 余雅倩今年刷4大會紀錄

我國女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩，繼上月僅用一擲就改寫台北市秋季盃大會紀錄後，今天的新北市城市盃她又在首擲就以60公尺5...

城市盃田徑／世錦賽後首戰 陳奎儒還在重新找感覺

在7月份帶著右小腿拉傷傷勢跑完世錦賽後，我國跨欄好手陳奎儒今天在新北市城市盃復出重新尋找比感覺，並在公開男110公尺跨欄...

PGA／桑德森農場錦標賽次輪 俞俊安繳71桿並列31

擁有亮麗開局的台灣旅美高球好手俞俊安，今天在PGA桑德森農場錦標賽次輪遭遇亂流，繳出高於標準1桿的73桿，兩回合累計以低...

睽違10年！台東2022「RRC金針山拉力賽」強勢回歸

2022「RRC金針山拉力賽」睽違10年強勢回歸台東縣太麻里鄉，今起一連2天競爆金針山賽道，超過百部逾百萬元的改裝車同場...

全民運／8日嘉縣登場 18鄉鎮市傳遞聖火

全民運動會10月8至13日在嘉義縣登場，縣長翁章梁昨帶領聖火隊及表演團隊從民雄國中出發踩街，展開為期5天18鄉鎮市聖火傳...

高球／台灣名人賽第2輪 王偉祥、詹世昌並列第2

尋求衛冕的台灣職業男子高球好手王偉祥，今天在台灣名人賽第2回合，繳出低於標準2桿的70桿，兩回合打完與詹世昌同以低於標準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。