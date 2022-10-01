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城市盃田徑／世錦賽後首戰 陳奎儒還在重新找感覺

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳奎儒在城市盃男子110公尺跨欄預賽以第1名成績晉級。記者劉肇育／攝影
陳奎儒在城市盃男子110公尺跨欄預賽以第1名成績晉級。記者劉肇育／攝影

在7月份帶著右小腿拉傷傷勢跑完世錦賽後，我國跨欄好手陳奎儒今天在新北市城市盃復出重新尋找比感覺，並在公開男110公尺跨欄預賽以13秒92的成績輕鬆晉級。

陳奎儒7月出征尤金世錦賽，不過卻在賽前兩周練習時不慎拉傷右小腿，讓他只能帶傷苦撐，最終跑出13秒82的成績無緣準決賽，讓他當時也直言相當失望，返國後他也專心養傷，直到9月才重新恢復欄架訓練，並選定城市盃作為復出首戰。

對於今天預賽跑出13秒92的成績晉級，陳奎儒坦言由於許久沒有比賽，儘管傷勢已經無大礙，但還抓不太到比賽感覺，整體恢復狀態僅有過去的6成，而接下來也將參加宜蘭全田賽的他，也期望用包括城市盃在內的今年最後兩場賽事重新找回跨欄感覺，並放眼明年賽季。

明年如果調整得宜，陳奎儒最快2月就會挑戰亞洲室內賽，緊接著還有亞錦賽、在日本舉行的巡迴賽等賽事，全力爭取世界積分。

陳奎儒 世錦賽

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