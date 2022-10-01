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田徑城市盃／出賽成破紀錄保證 余雅倩今年刷4大會紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
我國女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩又破紀錄了！ 聯合報系資料照
我國女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩又破紀錄了！ 聯合報系資料照

我國女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩，繼上月僅用一擲就改寫台北市秋季盃大會紀錄後，今天的新北市城市盃她又在首擲就以60公尺51改寫大會紀錄，並在前三擲完成後就提前收工，輕鬆拿下金牌。

去年全大運以64公尺12改寫全國紀錄，並在今年4月於日本舉行的織田幹雄記念國際田徑公開賽再將紀錄向前推進到64公尺34的余雅倩，儘管在6月時確診必須重新調整訓練步調，不過在復出後的首場比賽，她在台北市秋季盃小試身手，僅用一擲就以60公尺19改寫大會紀錄摘金。

而今天的新北市城市盃，余雅倩再度在首擲就以60公尺51打破台師大洪琇玟所保持的57公尺29大會紀錄，繼青年盃、全國大專校院田徑公開賽、秋季盃後，個人今年拿下的第4個大會紀錄。

對於余雅倩近兩年的火熱狀態，教練張銘煌表示，余雅倩雖然在6月確診，不過對於身體影響並不大，反倒是在心態上有點焦慮，不過隨著秋季盃和今天的城市盃逐步進行技術調整後狀況漸入佳境，而接下來在宜蘭舉行的全國田徑錦標賽則將是她本季最後一戰。

張銘煌指出，余雅倩當前的目標就是明年杭州亞運，也期望她逐步朝著突破70公尺，甚至是成為亞洲第一的目標前進，「希望雅倩如果有機會能夠前往歐洲或是美國與那些成績在70公尺以上的選手一起比賽，這對於她將會是很好的歷練，依照我過去在國外訓練的經驗，希望能夠協助她縮短這段歷程，不要浪費太多時間，執行上會比較順利。」

上屆雅加達亞運前三名成績分別為中國大陸羅娜71公尺42、王崢70公尺86以及日本勝山眸美62公尺95，如余雅倩能突破70公尺，不僅就能

站上頒獎台，甚至可以衝擊金牌；而目前亞洲女子鏈球紀錄則為王崢的77公尺68。

田徑 亞運 全大運

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