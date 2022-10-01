睽違10年！台東2022「RRC金針山拉力賽」強勢回歸

2022「RRC金針山拉力賽」睽違10年強勢回歸台東縣太麻里鄉，今起一連2天競爆金針山賽道，超過百部逾百萬元的改裝車同場較勁，吸引民眾加油打氣。D2 Racing琦玉集團廖志賢廖老大車隊也參與賽事，增添活動亮點及可看性。

鄉長王重仁表示，金針山拉力賽事，自莫拉克颱風後就停辦8年，加上連2年的疫情影響，有10年時間未舉辦，這次能再度點燃賽事，不僅車手都做好準備大展車技，車迷們也迫不及待共襄盛舉，讓光輝的10月分率先聚焦太麻里鄉。

2022「RRC金針山拉力賽」由太麻里鄉公所、金針山休閒農業發展協會及RallyStar安全駕駛推廣中心共同辦理，現場超過百部改裝房車、120位職業車手競技，賽事區分為錦標組和街車組；現場還有靜態千萬超跑展示，超吸睛。

金針山賽道全長15公里，全程上坡與超過70處大小不等的中低速彎道，另有10多處驚險髮夾彎，是全台獨特且唯一媲美國際拉力賽等級的路段。賽事以兩人一組，每車1分鐘間隔發車，攻頂直衝海拔1000公尺的金針山頂。

有車手說，金針山賽道挑戰性非常高，是國內最具知名的經典賽道，不但考驗車手與領航員的默契，對於車子的耐力性能更是嚴峻考驗。另有車手表示，金針山賽道很令人著迷，是他們一直想要超越極限的地方。